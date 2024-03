Demo-Wochenende in NRW: Für diese Themen zogen Bürger auf die Straßen

Auch an diesem Wochenende haben in NRW erneut Tausende von Menschen für Demokratie und Toleranz demonstriert. In Essen zogen am Samstag laut Polizei 3000 Schüler durch die Innenstadt. Der Demonstrationszug, organisiert von Essener Schulen für Demokratie und Menschenrechte, stand unter dem Motto „Schule bleibt bunt“.

In der Landeshauptstadt rief das Bündnis „Düsseldorf stellt sich quer“ am Samstag zu einer Kundgebung „gegen extreme Rechte und Rassismus“ auf. Nach Angaben der Polizei versammelten sich etwa 1000 Teilnehmer im Zoopark. Die Protestkundgebung war eine Gegendemonstration zu einer Veranstaltung der AfD mit dem Motto „Schützt die Stadtteile: Keine weiteren Flüchtlingshochhäuser in Düsseldorf!“. Zur AfD-Kundgebung kamen nach Polizeiangaben 100 Teilnehmer.

Demonstrationen gegen noch mehr Flüchtlinge in Remscheid

Auch in Recklinghausen fand eine Demonstration des Bündnisses „Es Reicht“ statt, bei der sich laut Polizei rund 500 Menschen versammelten. In Xanten bildeten laut Polizei rund 500 Menschen eine Menschenkette. In Remscheid-Lennep nahmen laut Polizei 360 Menschen an einer Kundgebung des Vereins „Remscheid Tolerant“ teil, die sich gegen eine Demo von „Pro Remscheid“ mit 60 Teilnehmern richtete, die sich gegen eine Flüchtlingsunterkunft aussprach.

In Gütersloh versammelten sich 200 Menschen zu einer Kundgebung unter dem Motto „#wir sind mehr. Für Demokratie, Toleranz und Vielfalt“. In Aachen zählte die Polizei bei einer Demo unter dem Motto „Aufstehen für Demokratie“ rund 100 Teilnehmer.

