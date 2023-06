Heißes Pflaster: Das sind die gefährlichsten Städte in NRW

Das Bundeskriminalamt zeigt in seiner Statistik für das Jahr 2022, wie es um deutsche Großstädte steht: Gemessen an Straftaten pro 100.000 Einwohner zeigen sich besonders schwierige Problemfälle – darunter aber nur wenige in NRW. Die Spitzenposition unter den deutschen Städten mit hoher, krimineller Energie nimmt Frankfurt für sich ein, Städte aus NRW folgen erst auf Platz 6 (Köln) und auf Platz 10 (Düsseldorf).

Bevor wir ins Thema einsteigen, ein wichtiger Disclaimer zur Einordnung: „Gefährlich“ bedeutet in diesem Zusammenhang eine besonders hohe Anzahl an Straftaten im bundesweiten Vergleich – dabei werden in der Statistik übrigens auch versuchte Straftaten mitgezählt. Wer etwas über die Grenzen Deutschlands hinausblickt, kann die Zahlen ins rechte Licht rücken – und weiterhin auch in Köln und Düsseldorf beruhigt Döner essen, am Rhein chillen und durch die Altstadt streifen: Städte wie London, Amsterdam und Belfast stehen im Kriminalitätsindex weit darüber.

Städte am Rhein besonders gefährlich

Anstelle auf das gesamte Bundesgebiet wollen wir uns an dieser Stelle rein auf die Städte in NRW konzentrieren. Ausgerechnet die Großstädte am Rhein führen hier die Kriminalstatistik an: Mit Köln und Düsseldorf finden sich nicht nur die Kriminal-Hot-Spots des Landes am Rhein, auf Platz 6 kommt auch noch Bonn hinzu, auf den Plätzen 10 und 11 folgen Krefeld und Duisburg.

Abgesehen von Recklinghausen und Dortmund ist es im viel gescholtenen Ruhrpott hingegen erstaunlich ruhig: Mülheim an der Ruhr kommt mit 6361 Straftaten pro 100.000 Einwohner gar auf Platz 29 der Liste, aber auch Bottrop, Oberhausen, Gelsenkirchen und Essen sind lange kein Top 10 Material mehr – das dürfte die Menschen vor Ort freuen.

Köln, 11.878 Straftaten pro 100.000 Einwohner Düsseldorf, 11.488 Straftaten pro 100.000 Einwohner Aachen, 11.453 Straftaten pro 100.000 Einwohner Recklinghausen, 10.997 Straftaten pro 100.000 Einwohner Dortmund, 10.694 Straftaten pro 100.000 Einwohner Bonn, 10.176 Straftaten pro 100.000 Einwohner Münster, 9999 Straftaten pro 100.000 Einwohner Hagen, 9654 Straftaten pro 100.000 Einwohner Mönchengladbach, 9557 Straftaten pro 100.000 Einwohner Krefeld, 9446 Straftaten pro 100.000 Einwohner Duisburg, 9363 Straftaten pro 100.000 Einwohner Hamm, 9233 Straftaten pro 100.000 Einwohner Herne, 9099 Straftaten pro 100.000 Einwohner Wuppertal, 8941 Straftaten pro 100.000 Einwohner Gelsenkirchen, 8785 Straftaten pro 100.000 Einwohner Essen, 8503 Straftaten pro 100.000 Einwohner Bochum, 8410 Straftaten pro 100.000 Einwohner Paderborn, 8403 Straftaten pro 100.000 Einwohner Leverkusen, 8326 Straftaten pro 100.000 Einwohner Siegen, 8136 Straftaten pro 100.000 Einwohner Oberhausen, 7954 Straftaten pro 100.000 Einwohner Neuss, 7503 Straftaten pro 100.000 Einwohner Bottrop, 7380 Straftaten pro 100.000 Einwohner Bielefeld, 7263 Straftaten pro 100.000 Einwohner Solingen, 7139 Straftaten pro 100.000 Einwohner Remscheid, 7077 Straftaten pro 100.000 Einwohner Moers, 6565 Straftaten pro 100.000 Einwohner Gütersloh, 6385 Straftaten pro 100.000 Einwohner Mülheim a.d.R., 6361 Straftaten pro 100.000 Einwohner Bergisch Gladbach, 5695 Straftaten pro 100.000 Einwohner

Insgesamt wurden im Jahr 2022 in Deutschland 5,62 Millionen Straftaten registriert – ein Anstieg um 11,5 Prozent gegenüber 2019. Die Polizeiliche Kriminalstatistik wurde bereits Ende März 2023 von Bundesinnenministerin Nancy Faeser (SPD) in Berlin vorgestellt.