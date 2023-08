Cranger Kirmes 2023: „Bester auf Crange“ geht an Schausteller Arno Heitmann

Am Donnerstag öffnet mit der Cranger Kirmes Deutschlands größtes Volksfest mitten in Nordrhein-Westfalen, tags zuvor wurde traditionell wieder der Preis „Bester auf Crange“ verliehen. Dieser ging in diesem Jahr an den Schausteller Arno Heitmann. Er betreibt auf der Cranger Kirmes das Fahrgeschäft „Disco Jet“.

Den Award erhielt der 47-Jährige vor allem für ein „höchst professionelles Miteinander“, welches sein Betrieb vorlebt. Zudem sei der „Disco Jet“ ein Gewinn für das Volksfest. Heitmann ist seit 20 Jahren im Geschäft, bereits sein Vater ist mit einer Wildwasserbahn seit Jahrzehnten als Schausteller unterwegs.

Cranger Preisträger investierte während der Pandemie ins Fahrgeschäft

Den Preis bekam der zweifache Familienvater im Herner Rathaus überreicht, wo er nochmals betonte, dass es eine gute Entscheidung war, während der Corona-Zeit in das Fahrgeschäft zu investieren. Das war auch ausschlaggebend für die Jury, die sich aus dem Ordnungs-Fachbereichsleiter Werner Friedhoff, Stadtmarketing-Geschäftsführer Holger Wennrich und Kirmesdezernent Frank Burbulla zusammensetzte. „Damit hat er in den sehr schwierigen Zeiten für Schaustellende ein Zeichen gesetzt“, so Burbulla in der „WAZ“.

Auch vom Herner Oberbürgermeister Dr. Frank Dudda gab es lobende Worte für Heitmann, den er als „zuverlässigen Vertragspartner“ schätzt. Ebenso bekamen die übrigen Schausteller ein Lob für ihre gute Arbeit, denn der Aufbau gestaltete sich in diesem Jahr eher schwierig, weshalb es umso drängender war, zum Start alles parat zu haben.

