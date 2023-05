Bochum: Unbekannte durchtrennen Kabel am Stellwerk – massive Störungen im NRW-Zugbetrieb

Bahnreisende in NRW müssen sich auf Verspätungen im Zugbetrieb einstellen: Wie ein Sprecher der Bahn am Dienstag (2. März) mitteilte, haben Unbekannte am Dienstagmorgen in der Nähe des Bahnstellwerks Bochum Glasfaserkabel durchtrennt und damit massive Behinderungen im Regionalverkehr ausgelöst. Die Reparatur sei aufwendig und werde voraussichtlich bis zum Mittwochmorgen (3. Mai) dauern, sagte der Sprecher. „Wir gehen derzeit davon aus, dass der morgige Berufsverkehr am (Mittwoch) Morgen noch beeinträchtigt sein wird.“ Die Kabel seien auf freier Strecke durchtrennt worden.

Der Bochumer Hauptbahnhof konnte wegen des Defekts laut Bahn nicht angefahren werden. Der Fernverkehr wird umgeleitet. Regionalzüge der Linien RE 1, RE 6 und RE 11 würden zwischen Essen und Dortmund umgeleitet. Die Bahn hat einen Busnotverkehr zwischen den beiden Ruhrgebietsstädten eingerichtet. Die S-Bahnlinie S1 aus Düsseldorf endet und beginnt bereits in Essen. Teilausfälle gibt es zwischen Witten und Essen (RE 16), die Züge der RB 40 fallen zwischen Essen und Hagen komplett aus.

dpa