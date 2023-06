Bahnausfall in den Sommerferien zwischen Essen und Düsseldorf – Ersatz durch Busse

Wann fällt die S6 streckenweise aus?

Samstag, 24. Juni bis Sonntag, 30. Juli

Aufgrund der Sperrung werden die Züge der S 6 zwischen Essen Hbf, Essen-Kettwig und Düsseldorf Rath-Mitte durch Busse ersetzt, die an folgenden Stationen halten:

Essen Hbf

Essen Süd (S)

Essen Stadtwald

Essen-Hügel

Essen-Werden

Essen-Kettwig

Essen-Kettwig Stausee

Hösel

Ratingen-Ost

Düsseldorf-Rath

Düsseldorf-Rath Mitte

Diese fahren weiter bis nach Düsseldorf-Unterrath, wo Anschluss an die S 1 und S 11 besteht. Und: Auch wer von Düsseldorf-Unterrath weiter in Richtung Köln fahren will, sieht alt aus. Die S 6 fällt wegen einer weiteren parallel laufenden Baumaßnahme auch zwischen Düsseldorf und Langenfeld aus.

S6-Ausfall in den Sommerferien: Warum wird die Strecke zwischen Düsseldorf und Essen gesperrt?

Während der fünfwöchigen Sperrung tragen Bauexperten eine Betondecke auf. Diese wird dann in der Tunneldecke rückverankert, um künftig Abplatzungen insbesondere nach starken Regenfällen oder Frost zu verhindern. Hierfür werden rund 900 Kubikmeter Spritzbeton und 300 jeweils 6 bis 9 Meter lange Gebirgsanker verwendet. Die Bahn investiert rund 2,5 Millionen Euro in die Sanierung des Tunnels. Da die Baustelle nur per Schiene erreichbar ist, stelle die Baustellenlogistik eine große Herausforderung dar. Als Folge des Starkregens im Juli 2021 musste der Tunnel Mitte September 2021 bereits für rund vier Wochen voll gesperrt werden, nachdem Betonteile abgeplatzt waren.