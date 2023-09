Bahnausfälle in NRW: Autobahnbaustelle legt Schienenverkehr um Schwerte lahm

Bahnfahrer in Nordrhein-Westfalen brauchen in der kommenden Woche viel Geduld, denn auf zahlreichen Strecken kommt es zu Ausfällen und Behinderungen. Schuld ist eine Autobahnbrücke auf der A1 bei Schwerte, die saniert werden muss. Dazu müssen Oberleitungsmasten umgesetzt werden, was jedoch erst im kommenden Jahr geschehen soll.

Um aber bereits Platz für die Masten zu schaffen, werden bis zum 22. September Lärmschutzwände versetzt. Gleichzeitig wird der Moment genutzt, um auch Oberleitungen zu prüfen und Weichenteile auszutauschen, wie der WDR berichtet. Auch die Stadt Schwerte nutzt die Sperrung von einer Woche, um eine Straßenbrücke auszubessern.

Bahnausfälle in NRW: RE7, RE13, RB53 und RB59 betroffen

Los geht es bereits heute, am 15. September, um 21 Uhr. Bis zum 22. September um 21 Uhr sollen die Arbeiten abgeschlossen sein. Für einige Bahnlinien bedeutet dies massive Einschränkungen. So wird die Linie RE7 nicht mehr zwischen Schwerte und Unna fahren, dafür werden Ersatzbusse eingesetzt.

Auch der RE13 wird zwischen Hamm Hauptbahnhof und Hagen Hauptbahnhof in dieser Zeit nicht mehr verkehren. Hier stehen Züge des RE7 sowie Ersatzbusse zwischen Unna und Schwerte bereit. Der RB53 wird zwischen dem Dortmunder Hauptbahnhof und Iserlohn ausfallen. Auch hier fahren Ersatz- und Schnellbusse zwischen Dortmund und Schwerte.

Zu guter Letzt entfallen auch die Haltestellen zwischen dem Dortmunder Hauptbahnhof und Unna auf der Linie RB59. Hier gibt es ebenfalls Schienenersatzverkehr in Form von Bussen.

Auch Fernverkehr von Baustelle bei Schwerte betroffen

Auch auf den Fernverkehr hat die Baustelle Auswirkungen. So müssen sich vor allem Reisende, die sich auf den Weg nach Berlin oder Frankfurt machen, auf Verspätungen einstellen. Denn gleich zwei Linien werden wegen der Baustelle umgeleitet.

So trifft es Reisende auf der ICE-Sprinterlinie von Bonn über Köln nach Berlin sowie auf der ICE-Linie von Bonn über Köln nach Wuppertal, Dortmund, Hannover und Berlin. Ab Bonn bzw. Köln verlängert sich die Fahrtzeit um etwa zehn Minuten. Allerdings fahren die Bahnen auch ab Bonn bzw. Köln zehn Minuten früher ab.

Auch die IC-Linie von Frankfurt über Siegen, Hamm und Münster wird umgeleitet, denn auch diese Linie passiert sowohl Schwerte als auch Unna. An beiden Haltestellen kann entsprechend nicht gehalten werden, die Fahrtzeit beträgt wegen der Umleitung rund 20 Minuten mehr.