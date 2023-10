Phantasialand-Besucher aufgepasst: A553 bei Brühl wird tagelang gesperrt

Wer im Herbst in Brühl und der Region unterwegs ist, beispielsweise um dort das Phantasialand zu besuchen, muss mit Verkehrsbeeinträchtigungen rechnen. Denn am ersten November-Wochenende wird die A553, welche in der Nähe verläuft, zwischen dem Kreuz Bliesheim der Brühl-Süd in Richtung Brühl gesperrt. Was ihr während dieser Zeit beachten müsst, haben wir hier zusammengefasst.

Darauf müssen sich Autofahrer auf der A553 bei Brühl einstellen

Die Vollsperrung zwischen Kreuz Bliesheim und Brühl-Süd in Richtung Brühl geht vom 3. bis 6. November. Genaue Uhrzeiten sind derzeit noch nicht bekannt. Umleitungen für die betroffenen Abschnitte sind ebenfalls noch nicht bekannt, sie werden jedoch für gewöhnlich mit einem roten Punkt auf der Autobahn markiert. Grund für die Sperrungen sind Sanierungsarbeiten.

Wie „24 Rhein“ berichtet, seien die Bauarbeiten bereits für das Wochenende vom 13. bis 16. Oktober geplant gewesen, mussten dann allerdings verschoben werden. „Witterungsbedingt oder wegen Personalknappheit ist theoretisch auch eine weitere Verschiebung möglich“, erklärte ein Sprecher dem Online-Portal.

