Auswertung zeigt: Das schnellste Finanzamt Deutschlands liegt in Nordrhein-Westfalen

Insgesamt musste man 2023 etwas länger für die Bearbeitung der Einkommenssteuer warten – vor allem da die Grundsteuerreform viele Finanzämter ins Schwitzen brachte. Im Schnitt lagen demnach 56,86 Tage zwischen der Abgabe der Einkommensteuererklärung und der Post vom Finanzamt – drei Tage mehr als im Vorjahr.

Die Daten, gesammelt von lohnsteuer-kompakt.de, zeigen auch: Mit einem Durchschnitt von 49,97 Tagen ist Rheinland-Pfalz auf dem ersten Platz, was die Schnelligkeit angeht. Insgesamt am schnellsten gearbeitet wurde aber in zwei NRW-Städten: Platz 1 sichert sich Herne im Ruhrgebiet, hier vergehen lediglich 29,8 Tage.

Auch Platz 2 findet sich in NRW: In Olpe vergehen lediglich 31,5 Tage. Dass beide Städte damit Spitzenwerte erreichen, zeigt der Vergleich zum Vorjahr: Hier kam Berlin mit einer Bearbeitungszeit von 45,8 Tagen auf dem ersten Platz.

Abgeschlagen auf dem letzten Platz liegt diesmal übrigens das Finanzamt Hameln-Holzminden in Niedersachsen – hier hat man die Ruhe für sich gepachtet und erreicht einen Wert von 114,7 Tagen für die Bearbeitung, fast viermal so lange wie in Herne.

Hier die Wartezeiten je Bundesland im Überblick:

Rheinland-Pfalz: 49,97 Tage (2022: 50,3 Tage)

Hamburg: 50,01 Tage (2022: 46,7 Tage)

Nordrhein-Westfalen: 50,06 Tage (2022: 47,5 Tage)

Berlin: 51,36 Tage (2022: 45,8 Tage)

Thüringen: 53,42 Tage (2022: 55,6 Tage)

Sachsen-Anhalt: 54,55 Tage (2022: 54,3 Tage)

Hessen: 54,74 Tage (2022: 51,4 Tage)

Schleswig-Holstein: 57,24 Tage (2022: 56,3 Tage)

Bayern: 58,44 Tage (2022: 53,5 Tage)

Mecklenburg-Vorpommern: 58,72 Tage (2022: 55,3 Tage)

Sachsen: 59,48 Tage (2022: 52,2 Tage)

Saarland: 60,45 Tage (2022: 54,4 Tage)

Niedersachsen: 61,77 Tage (2022: 54,0 Tage)

Baden-Württemberg: 63,92 Tage (2022: 60,5 Tage)

Bremen: 68,78 Tage (2022: 82,1 Tage)

Brandenburg: 68,85 Tage (2022: 72,8 Tage)

Finanzämter im Geschwindigkeits-Check: So wurde die Studie erstellt

Um an die Daten zu kommen, wurde im Zeitraum zwischen Januar und Dezember 2023 der Bearbeitungszeitraum von mehr als 400.000 Steuererklärungen ausgewertet. Insgesamt gibt es in Deutschland mehr als 600 Finanzämter, 500 von ihnen sind für die Bearbeitung von Einkommenssteuererklärungen zuständig. Um in der Studie aufgenommen zu werden, musste ein Finanzamt mehr als 50 Steuerbescheide verschicken, erst dann wurde es gewertet.