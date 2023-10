ADAC-Stauprognose: Diese NRW-Autobahnen sollte man zum Ende der Herbstferien 2023 meiden

Die zweiwöchigen Herbstferien in Nordrhein-Westfalen gehen zu Ende. Für viele Familien heißt das: zurückfahren mit dem Auto. Nach einer ADAC-Prognose wird sich der Rückreiseverkehr zum Ende der Herbstferien in Nordrhein-Westfalen auf mehrere Tage verteilen. Deshalb ist kein deutlich erhöhtes Staupotenzial zu erwarten. Am Samstag- und Sonntagnachmittag ist lediglich mit einem leicht erhöhten Verkehrsaufkommen zu rechnen.

Auf diesen NRW-Autobahnen ist besonders mit Stau zu rechnen

Die Strecken mit der höchsten Staugefahr sind die A1 (Osnabrück – Dortmund – Köln), A2 (Hannover – Dortmund – Oberhausen) und A3 (Frankfurt – Köln – Oberhausen – Emmerich) sowie A40 (Venlo – Duisburg – Essen – Dortmund), A42 (Kamp-Lintfort – Oberhausen – Dortmund), A43 (Münster – Recklinghausen – Wuppertal), A45 (Lüdenscheid – Hagen – Dortmund) und A57 (Kleve – Krefeld – Köln).

Ferienstart mit 1408 Kilometer Stau in NRW

Zum Ferienstart konzentrierte sich der Auto-Reiseverkehr auf den NRW-Autobahnen auf Freitag, den 29. September. Dabei kam es in den Nachmittagsstunden zu vielen Staus. Laut ADAC Nordrhein gab es 642 Staus mit einer Staulänge von insgesamt 1408 Kilometern.

