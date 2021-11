DCKS Festival in Köln: Carolin Kebekus veranstaltet Festival nur mit Frauen – alle Infos zum Line-up, Headlinern und Tickets

„Es gehört zur jährlichen Festivalsaison wie lange Kloschlangen, mieses Wetter, warmes Dosenbier, Handbrot und ungewaschene Haare: Die meist vergebliche Suche nach den weiblichen Künstlerinnen im Line Up der großen deutschen und internationalen Festivals“, titelt die Website des Kölner DCKS Festivals, dessen Veranstalterin Carolin Kebekus ist. Dass sie damit einen wunden Punkt trifft, zeigt sich an den zahlreichen positiven Reaktionen ihrer Community.

Doch was erwartet Besucher auf dem DCKS Festival, wann und wo findet es statt und wer gehört zum Line-up? Wir haben alle Infos zur Veranstaltung in Köln für euch im Überblick – macht euch auf ein paar absolute weibliche Größen der Musik- und Comedy-Szene gefasst!

Was ist das DCKS Festival?

Das Kölner DCKS Festival ist mehr als nur eine Musik-Veranstaltung: Es vereint Künstlerinnen aus diversen Genres und Branchen – egal, ob Comedy, Entertainment oder Musik. Das Festival am Tanzbrunnen in Köln ist presented by Carolin Kebekus, die es sich zum Auftrag gemacht hat, weibliche Künstlerinnen eine Bühne zu bieten. Das Line-Up des DCKS Festivals ist daher zwar ausschließlich weiblich, im Publikum sind natürlich dennoch auch Männer herzlich willkommen.

Wo und wann findet das DCKS Festival statt?

Das Open Air Festival DCKS findet am Pfingstmontag, 6. Juni 2022, von 14 bis 22 Uhr am Tanzbrunnen in Köln statt.

Wie ist das DCKS Festival entstanden?

In einem Beitrag ihrer Comedyshow „Die Carolin Kebekus Show“ stellt die 41-Jährige ein zentrales Problem der Musikindustrie zur Schau: Frauen sind auf Festivals, in den Charts und Co. teilweise echt unterrepräsentiert. Dazu holt sie diverse bekannte Gesichter aus der deutschen Musik-Szene wie Stefanie Klos (Silbermond) oder Alice Merton in die Show, die über ihre Erfahrungen berichten:

Schnell wird klar: „Eigentlich bräuchte man mal eine Veranstaltung, wo dann nur Frauen auftreten. Eigentlich bräuchte man ein ganzes Festival!“. Gesagt, getan! Was eigentlich als witzige Idee startete, wird nun tatsächlich umgesetzt. Mit dem DCKS Festival hat Carolin Kebekus tatsächlich eine Veranstaltung erschaffen, die nur Frauen im Line-Up präsentiert.

Was sind die Genres und Musikrichtungen beim DCKS Festival in Köln?

Auf dem Open Air Festival in Köln kommen Liebhaber sämtlicher Musikgenres auf ihre Kosten: Das Line-up ist eine bunte Mischung zwischen Pop, Indie und Hip Hop.

Welche Bühnen gibt es beim DCKS Festival in Köln?

Neben der Main Stage wird es eine weitere Bühne geben: Die „Talk-Stage“ präsentiert Frauen aus der Comedy-, Entertainment- und Musikszene, die sich über ihre Karriere und ihre Erfahrungen austauschen.

Wer sind die Headliner des Kölner DCKS Festivals 2022?

Für das Line-up ihres ersten rein weiblichen Festivals lässt sich Carolin Kebekus nicht lumpen und lädt fette Headliner ein. Unter anderem dabei – Achtung Mädels, Nostalgie-Gefahr – sind die No Angels:

LEA

No Angels

Mine

Luna

Festival-Line-Up 2022: Wer tritt beim DCKS Festival in Köln auf?

Neben den bekannten Headlinern des DCKS Festivals werden vor allem auch Newcomerinnen aus den unterschiedlichsten Musikrichtungen, wie die Sängerin Annie Chops, auf der Musikveranstaltung zu sehen sein. Für den ultimativen Entertainment-Faktor sorgen unter anderem Comedian Hazel Brugger, die an der dritten Staffel von „Last One Laughing“ teilnimmt, und die Podcasterin Laura Larsson.

Was kosten Tickets für das DCKS Festival 2022 in Köln?

Der Ticketverkauf für das DCKS Festival startet am 25. November um 9.30 Uhr. Dann werden auch die Ticketpreise bekanntgegeben. Tickets gibt es hier online.

