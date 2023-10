Wieder Baustelle am Kölner Hauptbahnhof: Einschränkungen bis November geplant

Die Bahn will das Schienennetz in Köln erneuern. Das führt in den kommenden Wochen zu massiven Einschränkungen im Bahnverkehr rund um die Domstadt. Sowohl der Fern- als auch der Nahverkehr sollen von der erneuten Baustellen betroffen sein.

Ab Freitag, dem 13. Oktober 2023, soll es ab 21 Uhr losgehen. Knapp einen ganzen Monat soll die Baustelle bestehen, bis zum 10. November 2023 sollen dann 42 Signale für das elektronische Stellwerk „Linker Rhein“ montiert werden. Darüber hinaus sollen auch 200 Kilometer Kabel verlegt und an Weichenanlagen gearbeitet werden.

Nah- und Fernverkehr von Baustelle am Kölner Hauptbahnhof betroffen

Die Arbeiten sollen unter der Woche vor allem Nachts geschehen, am Wochenende soll auch tagsüber an der Baustelle gearbeitet werden. Das bedeutet für folgende Fernverkehrslinien Einschränkungen am Kölner Hauptbahnhof:

Der ICE Bonn–Köln–Berlin sowie der ICE Koblenz/Bonn–Köln–Wuppertal–Dortmund–Hannover–Berlin enden bereits in Köln bzw. starten von Köln aus. Der Halt in Bonn fällt aus.

Züge, die in Koblenz enden oder von dort starten, werden über die rechte Rheinseite geleitet. Das bedeutet für die Haltestellen in Andernach, Remagen, den Bonner sowie den Kölner Hauptbahnhof, dass die Haltestellen entfallen. Dafür halten die Züge dann in Köln Messe/Deutz. IC-Züge nutzen den Halt in Bonn-Beuel. Insgesamt verlängert sich die Fahrt um 10 Minuten.

Entspannung kann bereits ab dem 3. November erwartet werden, denn fahren abends ab 21 Uhr bereits die ersten Züge schon wieder über die gewohnte Strecke, heißt es.

Auch der Nahverkehr bleibt von Einschränkungen durch die Baustelle nicht verschont. Hier die Linien, die im Nahverkehr von der Baustelle betroffen sind:

Fahrplanänderungen sind zu erwarten bei den Linien RE 5, RE 8, RE 12, RE 22 . Außerdem betroffen sind auch die Linien RB 24, RB 26, RB 30 und RB 48 . Weitere Infos findet ihr unter zuginfo.nrw.

Unter Woche werden abends und nachts sowie am Wochenende den kompletten Tag zwischen dem Kölner Hauptbahnhof und Erftstadt sowie zwischen dem Kölner Hauptbahnhof und Brühl Schnellbusse eingesetzt, Bahnen fahren dann nicht. Auch zwischen den Haltestellen Hürth-Kalscheuren und Köln Klettenbergpark fahren dann Busse, die zur Stadtbahnlinie 18 der KVB leiten, die euch vom Kölner Hauptbahnhof abholen oder dort hinbringen.

Die Linie RB 27 bekommt in Urmitz Rheinbrücke einen zusätzlichen Halt.

2024 soll das elektronische Stellwerk „Linker Rhein“ dann seine Arbeit aufnehmen, wie die Deutsche Bahn erklärt. Insgesamt kostet das neue Stellwerk 100 Millionen Euro, seit 2020 läuft der Bau bereits.