Mehr als 1000 Tage ohne Udo On Stage! Mehr als 1000 Nächte in Gedanken – wann ist es endlich wieder soweit? Nach seinen spektakulären Stadien- und Arenen-Touren mit mehr als einer Million Zuschauern, mussten die Fans lange auf Udo live verzichten.

Aber das Warten hat nun ein Ende: Mit der Premiere am 24. Mai 2022 in Schwerin kündigt Udo Lindenberg einen richtigen Knalleffekt an – in 13 Städten wird er vom Mai bis Juli unterwegs sein. In Stadien und den ganz großen Arenen, vom Osten nach Westen, von Norden nach Süden! „Endlich“, sagt Udo, „denn die verdammte Pandemie hat uns allen auch die geplanten fetten Panik-Partys geklaut. Aber jetzt ist endlich wieder alles klar – wir sehen uns wieder!“

Udo Lindenberg in Köln: Überraschungsgäste in der Lanxess-Arena

Neben alten und neuen Songs bringt Udo Lindenberg auch seine Kumpels vom Panikorchester mit in die Lanxess-Arena. Außerdem können Fans sich auf einige Überraschungsgäste freuen, die mit Udo Lindenberg gemeinsam das Konzerte-Comeback nach Corona zelebrieren.

Udo zur langen Rock-Pause: „Nee. Rock’n’Roll never dies, unkaputtbar, zeitlos. Is doch klar – echter Rock’n’Roll ist das ewige Feuer.“

Tickets gibt’s am Freitag, 5. November 2021, auf der Seite der Lanxess-Arena sowie auf Facebook.

