Studie belegt: Flughafen Köln/Bonn zählt zu den Unpünktlichsten in Deutschland

Das Chaos in den Sommerferien 2022 ist allen Urlaubern noch gut in Erinnerung. Massive Verspätungen, ewig lange Wartezeiten und viel zu wenig Personal an den Flughäfen sorgten für heftigen Unmut. Nun gibt es Zahlen, die belegen, wie schlimm es wirklich war.

Das Fluggastrecht-Unternehmen Airhelp hat eine Studie erstellen lassen, aus der hervorgeht, dass vor allem die Pünktlichkeit enorm gelitten hat. So starteten in Europa ca. 37 Prozent aller Flüge im vergangenen Jahr mit Verspätung. 2019 waren es noch 27 Prozent. Deutschland nimmt dabei eine besondere Rolle ein.

So ist beispielsweise der Frankfurter Flughafen europaweit ganz vorn, was Verspätungen angeht. Hier waren 2022 über die Hälfte aller Flüge verspätet. Zwar war der Flughafen in Frankfurt bereits 2019 bei den Schlusslichtern, dort waren es allerdings „nur“ 33 Prozent Verspätungen.

Flugverspätungen in Köln/Bonn: Fast jeder zweite Gast hat mit Verspätungen zu kämpfen

Auch der vorletzte Platz im deutschlandweiten Vergleich geht nach Frankfurt, in diesem Fall an den Flughafen Frankfurt-Haan. Auch hier waren mehr als die Hälfte aller Flüge verspätet. Den drittletzten Platz belegt schließlich der Flughafen Köln/Bonn.

Dort sind 48 Prozent aller Flüge 2022 zu spät abgehoben. 2019 waren es immerhin „nur“ 30 Prozent. Zwar waren Personalmangel und Streiks hauptursächlich für die vielen Ausfälle, aber eben auch die chaotischen Verhältnisse im vergangenen Sommer.

Positivbeispiele sind dagegen der Flughafen in Stuttgart, der deutschlandweit der Pünktlichste ist, gefolgt von Bremen und Dresden. Doch die Aussichten für das kommende Jahr sehen nicht besser aus. Denn laut der Studie werden immer noch weniger Menschen als vor der Corona-Pandemie befördert. Bedeutet im Umkehrschluss, dass im nächsten Jahr mit noch mehr Problemen an den Flughäfen zu rechnen ist.