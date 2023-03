Stromausfall: Kölner Süden mehr als zweieinhalb Stunden im Dunkeln

Am Montagnachmittag (20. März) waren die Kölner Stadtteile Godorf, Rondorf und Hahnwald teilweise ohne Elektrizität. Am späten Nachmittag gegen 17 Uhr fiel dort der Strom aus. „Im Umspannwerk Hahnwald an der Bonner Landstraße gibt es einen Kabeldefekt“, bestätigte eine Sprecherin der Rheinenergie dem „Kölner Express“ am Montag.

Rheinenergie versuchte die Störung so schnell wie möglich zu beheben. Gegen 19.30 Uhr war der Storm dann wieder da. Vom Ausfall betroffen waren unter anderem ein Super- und ein Bau-Markt in Godorf. Dort gingen nicht nur die Lichter aus, auch die elektronischen Kassensysteme und Kühlregale liefen nicht mehr. In den drei Vierteln fielen zudem die Verkehrsampeln aus.