„Sommer Köln“ 2023: Programm, Termine, Orte – alle Infos zum Open-Air-Event

Bei Sonnenschein und warmen Temperaturen verbringen vielen Menschen den Sommer am liebsten im Freien. Wer noch nach passenden Aktivitäten und Events in Köln sucht, sollte das Programm von „Sommer Köln“ genauer unter die Lupe nehmen. Unter der Veranstaltungsreihe finden an verschiedenen Orten in der ganzen Stadt verteilt Open-Air-Events statt, welche von Comedy über Theater bis hin zu Musik oder Poetry Slam reichen. Zum Eröffnungswochenende am 24. und 25. Juni kamen bereits zahlreiche Menschen, um bei den „Hafensounds“ am Schokoladenmuseum zu Musik aus aller Welt zu tanzen.

Welche weiteren Programm-Highlights euch bei „Sommer Köln“ erwarten und was ihr sonst noch über das Festival wissen müsst, erfahrt ihr hier.

Was ist „Sommer in Köln“ 2023?

Bereits seit mehr als 30 Jahren findet „Sommer Köln“ in der Domstadt statt. Dabei handelt es sich um eine kostenlose Veranstaltungsreihe unter freiem Himmel. Demnach benötigt ihr keine Tickets und müsst auch keine Eintritte zahlen, um an den Open-Air-Events teilzunehmen. Zusammen mit der SK Stiftung Kultur möchte die Stadt Köln für ihre Bürger ein besonderes kulturelles Angebot schaffen.

Wann findet „Sommer Köln“ 2023 statt?

Das Open-Air-Kulturprogramm „Sommer Köln“ findet vom 24. Juni bis zum 6. August an verschiedenen Locations in ganz Köln statt.

An wen richtet sich „Sommer Köln“ 2023?

Das Programm von „Sommer Köln“ richtet sich laut Oberbürgermeisterin Henriette Rieker vor allem an Eltern mit ihren Kindern. „Ein besonderes Anliegen ist es uns, während der gesamten Sommerferienzeit insbesondere Familien, welche ihren Sommer in Köln verbringen, an verschiedenen Orten kulturelle Abwechslung zu ermöglichen“, wird sie in einer Pressemitteilung des Veranstalters zitiert.

Neben dem Familienprogramm mit lokalen Kindertheater- und Artistikgruppen dürfen sich auch Freunde von Theaterstücken, Kabarett-Aufführungen und Musik-Ensembles auf die Open-Air-Veranstaltungen von „Sommer Köln“ freuen.

Wo findet „Sommer Köln“ 2023 statt?

Eine Auflistung aller Veranstaltungsorte samt Events findet ihr hier:

Bürger­zentrum Engelshof e. V. Porz

9. Juli: Remmidemmi unter Baum 5 – Musikalisches Puppentheater (Kinder- und Familienprogramm)

6. August: Deine Kinderband zum Mitrocken (Kinder- und Familienprogramm)

Bürgerhaus Kalk

2. Juli: Blaupause – Theater Marabu macht aus Arbeit Spiel (Kinder- und Familienprogramm)

6. August: Einfach Otschig – Ein Clownprogramm (Kinder- und Familienprogramm)

Eisenmarkt

12 Juli um 15 Uhr: Escht Kabarett – Feine Ironie bissiger Humor und geistesreicher Witz

13. Juli um 15 Uhr: Escht Kabarett – Von bissigem Charme bis kölschem Verzäll

Von bissigem Charme bis kölschem Verzäll 14. Juli um 15 Uhr: Wut im Bauch. Immer wenn Wutilde vor der Tür steht (Kinder- und Familienprogramm)

14. Juli um 18 Uhr: Live-Hörspiel – Sherlock Homes

15. Juli um 18 Uhr: Artistik-Show für die ganze Familie – Mit Kira & Anders und Elabö (Kinder- und Familienprogramm)

15. Juli um 18 Uhr: Lagerfeuer Deluxe – Mit Jan Bleeker, Jacky Bastek und Dan O’Clock

16. Juli um 11 Uhr: Anton, Luka Benjamin – Ein Maskentheaterstück (Kinder-und Familienprogramm)

16. Juli um 18 Uhr: 20.000 Meilen unter dem Meer – Ein stürmisches Tiefseeabenteuer mit dem NN Theater

Hochschule für Musik und Tanz

26. Juni um 20.30 Uhr: Virtuose Violinmusik von Barock bis hin zur modernen Romantik

27. Juni um 20.30 Uhr: New Mornings

28 Juni um 20.30 Uhr: Cuerdas de Colonia

29. Juni um 20.30 Uhr: Brasil-Combi und Blue Note Ensemble

1. Juli um 15 Uhr: MKIF Ensemble – Franz Schubert

2. Juli um 11 Uhr: Sky, Sax, and Sub – Saxofonietta Köln

Mediapark Köln