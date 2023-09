Snoop Dogg als kölsche Jong: Rapper zeigt sich beim Konzert im 1.-FC-Köln-Trikot – die Fotos

Volles Haus in der Lanxess Arena in Köln: Vor ausverkauften Rängen rappte Altmeister Snoop Dogg Hits, die vielen Fans längst in Fleisch und Blut übergegangen sind. Von „Drop It Like It’s Hot“ bis „Sexual Eruption“ war so ziemlich alles in der Playlist, was seine jahrzehntelange Karriere geprägt hat. Das Publikum stimmte textsicher mit ein.

Weed durfte dabei nicht fehlen: Bereits zum Start des Konzert war Snoop Dogg im Hintergrund auf einer Couch zu sehen, den dicken Glimmstengel entspannt in der Hand haltend. Besondere Beachtung bekam schließlich sein Outfit-Wechsel hin zum Trikot des 1. FC Köln – auf „Who Am I?“ könnte man da glatt antworten: definitiv auch ein kölscher Jong im Herzen.

Die nächste Station für Snoop Dogg: Im November soll das neue Album „Missionary“ erscheinen, die Single „Underrated“ (feat. MoneySign Suede) erschien bereits am 8. September.