Schauspieler Russell Crowe zu Besuch in Köln: Oscar-Preisträger genießt kölsche Geselligkeit im Brauhaus

Am vergangenen Wochenende hatte die Stadt Köln hohen Besuch: Schauspieler Russell Crowe war in der Domstadt zu Gast. Mit seinen Fans teilte er das Erlebte via Social Media und fragte unter einem Bild mit dem Kölner Dom auf Twitter, ob jemand wisse, wo er sei.

Where am I now ? pic.twitter.com/X1KTDwkatv — Russell Crowe (@russellcrowe) August 4, 2023

Mit einem weiteren Bild outete sich der Oscar-Preisträger als Fan des Kölner Liedermachers Björn Heuser, der mit seinen Freitagskonzerten im Kölner Brauhaus „Gaffel am Dom“ die Gäste regelmäßig begeistert. „Björn Heuser songs while drinking beer is a vibe“, schrieb der Schauspieler aus Neuseeland dazu. Allerdings war es kein Kölsch, was der inzwischen 59-Jährige trank, wie das Bild beweist.

Björn Heuser songs while drinking beer is a vibe

Sorry if I’m pointing out the obvious, I’m new to these parts. Ihre Gedanken ? pic.twitter.com/rPOFCy49Uc — Russell Crowe (@russellcrowe) August 5, 2023

Auch Heuser selbst entging nicht, dass hohe Prominenz vor Ort war. So schrieb auch er via Instagram: „Offensichtlich hatte ich am Freitag Besuch aus Hollywood im Gaffel am Dom.“ Auch an Crowe direkt richtete er sich mit den Worten: „Leeven Russell Crowe, schön dat et dir jefalle hätt. Hätzlich Willkumme in Kölle!“ Bedeutet übersetzt: „Lieber Russell Crowe, schön, dass es dir gefallen hat. Herzlich willkommen in Köln!“