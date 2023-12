Nicer Start ins Wochenende: Deutschrapper Rin kommt heute nach Köln – gibt es noch Tickets?

„Der Scheiß ist weiß, bianco, bianco…“ Na, erinnert ihr euch noch an diesen Hit aus dem Jahr 2016 von den Cloud-Rappern Yung Hurn und Rin? Letzteren könnt ihr am Freitagabend live in der Lanxess-Arena sehen und mitrappen.

Rapper Rin gibt am Freitag Konzert in Köln

Nach zwei Jahren Pause meldete sich Rin (bürgerlich Renato Simunović) im Oktober 2021 mit seinem Album „Kleinstadt“ zurück, auf dem der gebürtige Schwabe seine Hörer mit in die Vergangenheit nimmt und seiner Heimatstadt Bietigheim-Bissingen einen ganz eigenen Sound widmet. „Für mich ist es das wichtigste Album meiner Karriere, weil es ein Befreiungsschlag aller von mir selbst erstellten bisherigen Formeln ist. Das einzige, was ich/wir immer zu 100 Prozent garantieren können ist, dass wir immer Kunst getrieben und gearbeitet haben und versuchen, alles für diese Szene zu tun, ob national oder, wenn uns manchmal die Möglichkeit gegeben wird, uns auch International zu repräsentieren“, so der Künstler in einer Pressemitteilung.

Sieh dir diesen Beitrag auf Instagram an Ein Beitrag geteilt von King of Ljubav (@rintintin)

Rin in Köln: Gibt es noch Tickets für das Konzert in der Lanxess-Arena?

Am Freitag (1. Dezember) kommt der 29-Jährige jetzt nach Köln und lockt mit seinen gold- und platinausgezeichneten Songs wie „Bro“, „Monica Belluci“ oder „Dior 2001“ in die Lanxess-Arena nach Deutz. Und: Es gibt sogar noch Tickets für das große Konzert im Henkelmännchen. Und die sind sogar erschwinglich (etwa 50 Euro). Stehplätze sind bereits vergriffen.

Supportet wird Rin übrigens von Schmyt, Blumengarten sowie Bugatti und 9ine. Der Einlass beginnt um 18 Uhr, das Konzert ist für 20 Uhr angekündigt.

>> Diese Konzerte finden außerdem in der Kölner Lanxess-Arena statt <<