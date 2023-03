Privatkonzert in Köln: Dieser Weltstar hat Helene Fischer vertreten

Es war und ist noch immer ein Drama für Fans von Helene Fischer: Die 38-Jährige hatte sich kurz vorm Start ihrer akrobatischen „Rausch“-Tour bei den Proben eine Rippe gebrochen, musste alle Konzerttermine in den Spätsommer/Herbst verschieben. Allein in Köln sollten zwischen dem 25. März und dem 2. April sechs Auftritte in der Lanxess-Arena stattfinden.

Sieh dir diesen Beitrag auf Instagram an Ein Beitrag geteilt von Stefan Zimmermann-Block (@stefan_zimmermann_block_dvag)

Doch nicht nur die Fans mussten spontan umdisponieren. Auch die Deutsche Vermögensberatung (DVAG) muss auf Helene Fischer verzichten. Der Hauptsponsor ihrer „Rausch“-Tour hatte die in Sibirien geborene Sängerin für ein Privatkonzert am 28. März in der Lanxess-Arena gebucht.

Doch als Vertretung für Mega-Star Helene Fischer konnte die DVAG keinen Geringeren als Weltstar Robbie Williams gewinnen. Der „Angels“-Sänger hatte bereits Anfang Februar Köln-Luft geschnuppert, als er gleich dreimal im Henkelmännchen auftrat.

Am Montagabend hatte der „Feel“-Interpret noch in Lissabon (Portugal) performt. Am Dienstag stand er dann schon um 16 Uhr in der Lanxess-Arena auf der Bühne, legte mit „Let Me Entertain You“ einen mindestens genauso freudigen Konzertauftakt wie Helene Fischer hin.

>> Helene Fischer in Köln: Das sind die Nachholtermine <<