Helene Fischer: Tour verschoben – das sind die neuen Konzerttermine in Köln

Sie ist die Königin der Akrobatik und liegt nun kurz vor ihrer großen Tour flach: Helene Fischer musste alle Konzerte ihrer „Rausch“-Tournee absagen. Allein in Köln standen Ende März/Anfang April sechs Konzerte in der Lanxess-Arena an. Diese fallen nun vorerst aus. Die „Atemlos“-Sängerin muss sich auskurieren, ihre Rippe, die sich die in Sibirien geborene Schlagersängerin bei den Proben gebrochen hatte, muss erst wieder zusammenwachsen. Denn wer Helene kennt, weiß: Ihre Shows sind weitaus mehr als nur Gesang.

Die 38-Jährige studiert neben ihrer stimmlichen Performance für jede Tour ein aufwändiges Akrobatik-Programm ein – diesmal sogar mit Künstlern des weltberühmten Cirque du Soleil. Tonight News berichtete bereits im Vorfeld über die anstrengenden Proben von Helene Fischer.

Helene Fischer live in Köln: Bereits gekaufte Ticket behalten Gültigkeit

Doch am Sonntag (19. März), kurz vorm Tourstart in Bremen (21. März) dann der Schock: Rippenfraktur. Jetzt müssen auch die Kölner Fans der Wahrheit ins Auge sehen: Helene hat alle sechs Termine in Köln abgesagt. Kleiner Trost: Mittwochabend gab die Lanxess-Arena immerhin bereits die Ersatztermine bekannt – Tickets behalten ihre Gültigkeit. So werden die Konzerte verschoben: