Nächste Pleite in Köln: Beliebter Altstadt-Laden kündigt Aus an

Die Pleitewelle in Köln reißt nicht ab. Gerade erst kündigten zwei Kult-Kneipen in Ehrenfeld und im Kwartier Latäng ihr Aus an. Jetzt kommt der nächste Unternehmer mit einer traurigen Nachricht um die Ecke: Kremers Nascherlebnis in der Kölner Altstadt hat die Corona-Pandemie und den Ukraine-Krieg nicht überlebt. Und das obwohl der liebevoll gestaltete Laden, der selbstgemachte Lollis, Weingummi, Lakritz und vieles mehr anbietet, sich großer Beliebtheit erfreute. Was ist passiert?

Christian Kremer eröffnete sein Geschäft in der Lintgasse im September 2020. Der Unternehmer zu Tonight News: „Kurz nach dem ersten Lockdown waren wir damals optimistisch, dass wir die Corona-Zeit jetzt überstanden haben. Dem war aber nicht so.“

Was folgte, waren ein neuer, längerer Lockdown und im Anschluss strenge Corona-Beschränkungen, die für einen großen Verlust an Laufkunden sorgten. „So richtig durchstarten konnten wir erst im Frühjahr 2022, als Corona nicht mehr so ein Thema war, aber da kam dann die Inflation durch den Ukraine-Krieg“, so Kremer.

Vor allem die gestiegenen Zuckerpreise wurden schnell zum Problem für den 41-Jährigen. Kremer: „So kam es, dass alle Rücklagen aufgebraucht waren.“ Im Oktober 2023 läuft der dreijährige Mietvertrag aus. Eine Verlängerung kann der studierte Sportwissenschaftler sich nicht mehr vorstellen: „Das ist mir zu riskant.“ Stattdessen suche er sich nun wieder ein Angestelltenverhältnis. Der Süßwaren-Shop-Betreiber arbeitete vorher in der Golfbranche. Mögliche Nachfolger, die den Laden übernehmen wollen, sollen sich bei Christian Kremer unter 0221 – 423 613 28 melden.

Bis zum 31. Oktober bleibt das liebevoll gestaltete Süßigkeitengeschäft auf der Lintgasse 5 aber noch geöffnet. Übrigens: Kremers Nascherlebnis ist auch sonntags zwischen 11 und 19 Uhr für euch da.