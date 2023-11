Musical Dome in Köln wird abgerissen – das plant die Stadt mit der freien Fläche

1996 wurde der Musical Dome in Köln am Rhein errichtet. Ursprünglich war er als provisorische Spielstätte für Musicals in der Kölner Innenstadt gedacht. Doch nach nur zwei Jahren musste der Betreiber bereits Konkurs anmelden.

1999 startete der Dome schließlich mit neuer Führung durch, eine Vielzahl von Musicals wurde in den Folgejahren dort präsentiert. „Saturday Night Fever“, „We Will Rock You“ oder auch „Jekyll & Hyde“ wurden über Jahre dort gespielt. 2012 übernahm die Kölner Oper schließlich das Areal und nutzte den Dome 40 Monate, weil das Opernhaus am Offenbachplatz renoviert wurde.

Danach wurde der Dome wieder für Musicals genutzt. Derzeit wird dort sehr erfolgreich „Moulin Rouge“ aufgeführt. Nun aber ist klar, dass bald Schluss für die beliebte Veranstaltungsstätte ist. Denn wie die Stadt Köln mitgeteilt hat, soll der Dome bis zum 28. Februar 2026 abgebaut sein, berichtet der „Express“.

Die Deutsche Bahn bekommt das Gelände des Musical Domes

Auch was danach mit dem Gelände passieren soll, ist schon klar. So soll die Fläche wieder an die Deutsche Bahn gehen, die das Gelände bereits vor der Errichtung des Domes besaß. Dort soll eine Baueinrichtungsfläche für den Ausbau des Hauptbahnhofs entstehen.

Der Kölner Hauptbahnhof soll aufwändig erweitert werden. So sollen zwei S-Bahn-Gleise für die S11 entstehen und die Fassade zum Breslauer Platz soll neugestaltet werden. Dafür musste bereits eine Currywurst-Bude weichen.