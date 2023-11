Mann soll Feuer gelegt haben, um Großvater zu ermorden – Prozessauftakt in Köln

Im Prozess gegen einen wegen Mordes an seinem Großvater angeklagten 22-Jährigen aus Gummersbach will das Kölner Landgericht am Freitag (13 Uhr) das Urteil sprechen. Die Staatsanwaltschaft legt ihm neben Mord auch schwere Brandstiftung mit Todesfolge zur Last.

Der Deutsche soll laut Anklage im Juli 2022 seinen Opa zunächst mit einem Schlafmittel betäubt und anschließend einen Brand in dessen Wohnzimmer gelegt haben. Kurz danach soll der Angeklagte die Feuerwehr alarmiert und einen Rettungsversuch unternommen haben, bei dem er den Großvater aus dem brennenden Haus ins Freie gezogen habe. Der 83-Jährige starb jedoch kurze Zeit später im Krankenhaus an den Folgen einer Rauchgasvergiftung.

Ein Motiv für die Tat nannte die Anklageschrift nicht. Die Staatsanwaltschaft hat für den 22-Jährigen eine lebenslange Haftstrafe gefordert. Die Verteidigerinnen plädierten auf Freispruch.

dpa