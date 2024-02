Ya Salam Köln: So schmecken Falafel und Shawarma – und das kosten sie

Ya Salam! Das dachten sich wohl die Gäste des neuen orientalischen Schnell-Imbiss‘ auf der Breite Straße am Dienstagmittag (6. Februar). Denn der arabische Ausruf und Name des neuen Lokals von Café-Buur-Chef Parham Pooramin heißt auf Deutsch so viel wie „Oh, wie schön“ oder „Oh, Wunder!“. Wie passend, dass es zur Feier der Neueröffnung Shawarma- und Falafel-Sandwiches für nur einen Cent gab!

Ya Salam im Überblick

Adresse: Breite Str. 169, 50667 Köln

Öffnungszeiten: tägl. 11 – 21 Uhr

Tonight News war für euch bei der Eröffnung dabei und hat die hausgemachten orientalischen Speisen für euch getestet.

Ya Salam Köln: So schmecken Shawarma und Falafel im neuen Imbiss in der City

Dass die Geschäftspartner Parham Pooramin (35) und Baran Gökpinar (35) Gastro können, haben sie schon mit ihren Café-Buur-Filialen in Köln, Düsseldorf und Frankfurt am Main unter Beweis gestellt. Bei diesem Konzept steht bekanntlich die Instagramtauglichkeit der Speisen und Getränke im Vordergrund.

Der Fokus bei Ya Salam soll auf etwas anderem liegen, wie Parham Pooramin Tonight News beim Ortstermin erklärt: „Der Döner ist seit Jahren etabliert in Deutschland, aber Shawarma ist noch nicht bei allen angekommen.“

Den Unterschied zwischen Döner- und Shawarma-Fleisch erläutert uns Mitgründer Baran Gökpinar: „Wir haben hier nur Brustfilet auf unseren Spießen und kein Gemisch.“

Das geschichtete Fleisch am Spieß sei nach eigener Rezeptur des Hauses hergestellt, betont Pooramin. Und das schmecken auch die rundum zufriedenen Kunden bei der feierlichen Eröffnung: Bei unserem Ortsbesuch strömen viele Angestellten aus der Innenstadt in ihrer Mittagspause zu Ya Salam, um das orientalische Schnellgericht im selbstgebackenen Brot zu probieren.

Sieh dir diesen Beitrag auf Instagram an Ein Beitrag geteilt von Ya Salam (@yasalam.cologne)

Unternehmer Oliver Fritz Siegel zu Tonight News: „Bei einem Cent kann man jetzt wirklich nichts sagen. Ich habe direkt beides probiert – Falafel und Shawarma. Ich muss sagen: Es ist beides köstlich. Meine Mittagspause dehne ich heute mal ein bisschen aus.“

Und auch wir finden das Shawarma-Sandwich mit gefärbtem Kohlrabi, eingelegten Gewürzgurken, hausgemachter Knoblauchcreme, Hummus, Petersilie und Lamm-Shawarma einfach nur köstlich.

Vegetarier kommen mit dem Falafel-Sandwich aber auch auf ihre Kosten. Pooramin: „Auch die Falafel stellen wir selbst her.“ Die frittierten Kichererbsenbällchen bleiben insbesondere dank ihrer außergewöhnlichen Zimtnote im Gedächtnis.

Ya Salam: Das ist das Konzept des Shawarma- und Falafel-Imbiss in Köln

Der Fokus von Ya Salam liegt auf Shawarma und Falafel, die mit delikatem, gegrilltem Hähnchen, Lamm oder Rind vom Spieß, hausgemachten Saucen, frischen Zutaten sowie qualitativem Brot und Pommes zubereitet werden.

Parham Pooramin wollte, inspiriert durch seine Zeit in Dubai, das traditionelle Shawarma modernisieren und erklärt daher: „Ich habe gesehen, wie Shawarma in Dubai weiterentwickelt wurde, und wollte das auch nach Deutschland bringen. Bei Ya Salam bieten wir erstmals in Köln auch vegane Variationen von Shawarma und Falafel an, um allen Foodisten gerecht zu werden.“

Ya Salam in Köln: Das erwartet euch atmosphärisch

Ya Salam befindet sich zwischen Breite Straße und Ehrenstraße und bietet die perfekte Gelegenheit für eine entspannte Mittagspause oder einen Snack auf die Hand. An rustikalen Holztischen können im Innenbereich aber auch rund 15 Personen Platz auf Lederhockern nehmen. Im Sommer kommen zehn weitere Außensitzplätze dazu.

Die Atmosphäre erinnert an eine solide Dönerbude von um die Ecke und kommt ohne viel Chichi und Lametta aus. Das Hauptaugenmerk liegt bei Ya Salam auf den hausgemachten Speisen.

>> tastyy in Köln: Das kann der „New Style Döner“ wirklich <<

Ya Salam in Köln: Angebot und Preise

Das Angebot von einem Cent pro Falafel- oder Shawarma-Sandwich galt natürlich nur am Tag der Eröffnung und auch nur solange der Vorrat reicht. Pooramin: „Wir haben 300 Kilogramm Shawarma. Wenn die aufgebraucht sind, ist Schluss.“

Aber auch danach bleiben die Preise human. Hier bekommt ihr die Übersicht:

Rollen:

Falafel 6,50 Euro

Lamm-Shawarma 8 Euro

Hähnchen-Shawarma 7 Euro

Vegan-Shawarma 7 Euro

Halloumi 6,50 Euro

Extras:

Aubergine + 1,50 Euro

Halloumi + 2 Euro

Bowls:

Shawarma 9,90 Euro

Falafel 8,90 Euro

Hummus-Platten:

Lamm-Shawarma 9,90 euro

Hähnchen-Shawarma 8,90 Euro

Pommes 3,50 Euro

Ketchup/Mayo 0,50 Cent

Getränke: