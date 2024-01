Falafel und Shawarma für nur 1 Cent! Köln wird um ein orientalisches Schnellrestaurant reicher

Köln bekommt einen neuen Hotspot für Shawarma und Falafel! Parham Pooramin, Inhaber des bekannten Café Buur, präsentiert gemeinsam mit seinem Freund und Geschäftspartner Baran Gökpinar sein neuestes gastronomisches Abenteuer – das Food-Konzept „Ya Salam“.

Ya Salam in Köln: Das ist der neue Falafel- und Shawarma-Imbiss

Der Fokus von Ya Salam soll auf Shawarma und Falafel, die mit gegrilltem Hähnchen, Lamm oder Rind vom Spieß, hausgemachten Saucen, frischen Zutaten sowie qualitativem Brot und Pommes zubereitet werden, liegen. Das Motto: außen knusprig, innen saftig.

Parham Pooramin hat sich während seiner Zeit in Dubai inspirieren lassen und das traditionelle Shawarma modernisiert. Er erklärt in einer Pressemitteilung: „Ich habe gesehen, wie Shawarma in Dubai weiterentwickelt wurde und wollte das auch nach Deutschland bringen. Bei Ya Salam bieten wir erstmals in Köln auch vegane Variationen von Shawarma und Falafel an, um allen Foodisten gerecht zu werden.“

Ya Salam im Überblick

Adresse: Breite Str. 169, 50667 Köln

Öffnungszeiten: 11 – 21 Uhr

Ya Salam in Köln setzt auf To-Go-Angebot

Während der Döner in den vergangenen Jahren in Deutschland eine bemerkenswerte Weiterentwicklung erfahren hat, wurde das traditionelle Shawarma bisher vernachlässigt, so Pooramin. Ya Salam will diese Lücke nun schließen und frischen Wind in die Kölner Food-Szene bringen.

Auf einer Fläche von etwa 70 Quadratmetern bietet Ya Salam bald sowohl Indoor- als auch Outdoor-Sitzplätze an. Dennoch sei das Konzept vorrangig auf „Takeaway“-Ware ausgelegt, da Parham Pooramin die Zukunft der Gastronomie in diesem Bereich sieht: „Ich glaube, die Gastro-Zukunft wird mehr in die Richtung gehen, dass Leute sich ihr Essen abholen oder liefern lassen, weil sie es so günstiger bekommen als im Restaurant.“

Ya Salam: Wo ist der neue Shawarma- und Falafel-Laden in Köln?

Der neue Laden wird am Standort des ehemaligen Wooza Bowls in der Breite Straße 169 in 50667 Köln eröffnet. Parham Pooramin erklärt den Wechsel: „Das Bowl-Konzept hat meiner Meinung nach ausgedient, da es zu viele Anbieter gibt, die sich harte Preiskämpfe liefern, wodurch die Qualität sinkt. Immer mehr Menschen bereiten sich ihre Bowls mittlerweile lieber selbst zu Hause zu. Trotz der großen Beliebtheit von Wooza Bowls und den vielen Stammgäste ist es an der Zeit, sich weiterzuentwickeln.“

Ya Salam: Bei der Eröffnung gibt es Falafel und Shawarma für nur 1 Cent

Die offizielle Eröffnung ist für den 6. Februar 2024 um 11 Uhr geplant. Auf die Gäste des neuen Schnellrestaurants wartet bei der großen Eröffnung auf der Breite Straße dann ein ganz besonderes Schmankerl: Es gibt Shawarma und Falafel für nur 1 Cent!