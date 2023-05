Café Buur in Köln: Speisekarte, Reservierung, Parkplätze – alle Infos

Bacon, der von einer Miniatur-Wäscheleine baumelt und Schoko-Sauce, die in Spritzen serviert wird: So kennen wir die Food-Präsentation im Café Buur. Mehr Schein als Sein? Nein, denn die Küche des Brunch-Cafés überzeugt nicht nur mit ihrer außergewöhnlichen Optik, sondern auch mit exquisitem Geschmack. Gründer Parham Pooramin setzt auf Zutaten regionaler Bauern. Daher nannte er sein Café auch Buur (Kölsch für Bauer). Wir haben alle Infos zum Standort in Köln.

Seit 2017 rennen Gäste dem Café Buur in Köln auf der Richard-Wagner-Straße die Bude ein. Mittlerweile hat Parham Pooramin weitere Standorte in Frankfurt am Main, Düsseldorf und Dubai eröffnet.

Café Buur Köln im Überblick:

Adresse: Richard-Wagner-Str. 28, 50674 Köln

Öffnungszeiten: tägl. 9-18 Uhr

Anfahrt mit den KVB: Rudolfplatz oder Moltkestraße (Linie 1, 7)

Café Buur in Köln: Speisekarte und Konzept

Das Café Buur beschränkt sich auf eine ausgedehnte Frühstücks- und Brunchkarte mit international inspirierten und wechselnden Speisen. „Wir haben internationale Frühstücksideen aus verschiedenen Ländern zusammengetragen, unsere Karte wechselt alle drei bis vier Wochen – damit die Gäste immer wieder etwas Neues probieren können“, erläutert der gebürtige Iraner sein Konzept.

Auf der Karte findet ihr sowohl deftige Gerichte wie Mac’n’Cheese oder Egg Benedict als auch süße Pancakes mit dicker Schoko-Sauce. Das Angebot variiert von vietnamesisch, koreanisch bis hin zu türkisch-angehauchten israelischen Klassikern wie der Shakshuka mit Sucuk. Hier werden alle Gerichte grenzenlos weitergedreht und neu interpretiert.

Auch die Getränkekarte ist alles andere als gewöhnlich und reicht von hausgemachten Limonaden über Smoothies bis hin zu Kaffee und Aperitifs. Die ganze Speisekarte findet ihr hier. Von 9 bis 18 Uhr könnt ihr im Café Buur täglich herzfhaft oder süß brunchen. Abends hat das Café geschlossen.

Das Konzept von Parham Pooramin ist übrigens aufgegangen. Sein „instagrammable“ Essen hat sich 2017 nach wenigen Wochen wie ein Lauffeuer von selbst verbreitet. Weil Gäste ihr aufwendig dekoriertes Essen auf Instagram posteten und das Café Buur verlinkten, mauserte sich das Lokal schnell vom Geheimtipp zum „place to be“. Mittlerweile nennt der Pooramin fünf Café Buurs und ein Buur Deli (in Düsseldorf) sein Eigen.

Café Buur in Köln: Reservieren nicht möglich

Einfach vorbei kommen: So lautet das Motto im Café Buur. Reservierungen werden nicht angenommen. An Sonn- und Feiertagen solltet ihr in der Vormittagszeit etwas Wartezeit einplanen.

Café Buur in Köln: Wo kann ich parken?

Auf der Hahnenstraße befinden sich zahlreiche Parkplätze, wo ihr ein Ticket im Parkautomat ziehen könnt. Ansonsten gibt es ein Parkhaus am Rudolfplatz, welches 24 Stunden geöffnet ist und 2,20 Euro pro Stunde kostet. Hier geht’s zur großen Parkhausübersicht für Köln.

Café Buur in Köln: Anfahrt mit dem ÖPNV

Mit der Bahn erreicht ihr das Café Buur ganz einfach von den Haltestellen Moltkestraße oder Rudolfplatz. Hier fahren die Linien 1 und 7. Tonight News berichtete über die aufwendige Sanierung der KVB-Haltestelle Moltkestraße – Straßensperrungen inklusive.