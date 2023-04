Aachener Straße in Köln dicht: So lange dauern die KVB-Bauarbeiten noch an

Die Kölner Verkehrsbetriebe (KVB) erneuern die Gleise der Linien 7 und 1 im Bereich der Haltestelle Moltkestraße. Seit Montagmorgen (24. April) sind die Bauarbeiter am Werk – zum Leidwesen vieler Autofahrer, die die Aachener Straße oder die Richard-Wagner-Straße in dem Bereich passieren müssen. Denn die Autos werden derzeit umgeleitet – Stau-Alarm in der Innenstadt!

Am Montagmorgen staute sich der Verkehr laut „Express.de“ bis Melaten. Sogar die Ausweichstraßen Dürener Straße und Weinsbergstraße waren dicht. Erst am frühen Mittag normalisierte sich die Lage.

Köln: Wie lange dauern die Bauarbeiten auf der Richard-Wagner-Straße?

Die Bauarbeiten an den Gleisen sollen laut KVB noch bis Freitag, 28. April andauern. Bis dahin wird der Straßenverkehr weiter umgeleitet. Auch die Buslinien 136 und 146 sind betroffen. Sie werden in Richtung Westen geringfügig umgeleitet.

Was wird genau gemacht? An der Kreuzung zur Moltkestraße werden 200 Quadratmeter Asphalt aufgebrochen und rund 50 Meter Schiene der Linien 1 und 7 Richtung Rudolfplatz und Neumarkt entfernt, um dort anschließend neue Schienen zu verlegen und miteinander zu verschweißen. Außerdem soll neuer Füllbeton und eine neue Asphaltdecke aufgebracht werden. Zudem werden Ausbesserungsarbeiten an der Haltestelle Moltkestraße vorgenommen. Diese kann bis Freitag nicht von den Straßenbahnlinien 1 und 7 angefahren werden.

Die Maßnahmen seien laut KVB dringend notwendig, da nach über einem Jahrzehnt intensiver Nutzung größere Verschleißspuren nachgewiesen wurden. Kostenpunkt für die Sanierung: 150.000 Euro.

KVB-Baustelle an der Moltkestraße: Folgen für Autofahrer

Die Richard-Wagner-Straße wird an der Kreuzung Moltkestraße in Richtung Rudolfplatz für 65 Meter auf eine Spur begrenzt. In Richtung Lindenthal/Braunsfeld fließt der Straßenverkehr in diesem Bereich über die parallel liegende Aachener Straße und wird nicht eingeschränkt. Die Moltkestraße wird zwischen Aachener Straße und Richard-Wagner-Straße in beiden Fahrtrichtungen für den Straßenverkehr gesperrt.