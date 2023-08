Tastyy neu in Köln: Was kann der New Style Döner auf den Ringen?

Tastyy, die Fastfoodkette mit zwei Y am Ende, hat am 4. August ihre große Eröffnung in prominenter Lage am Zülpicher Platz in Köln gefeiert. Um 11.30 Uhr ging es los mit Luftballons und Gewinnspiel. Wie schmeckt der „New Style Döner“ mit High-Quality-Fleisch oder in vegan? Wie läuft die Bestellung ab und wie gemütlich ist das neue Dönerrestaurant auf dem Hohenstauffenring? Tonight News hat den Test gemacht.

Tastyy in Köln: Das erwartet euch in der neuen Dönerkette

Von außen schlicht in schwarz-weiß gehalten erwartet euch drinnen ein knallgelbes Interieur mit Sitzbereichen auf verschiedenen Etagen. Die Bänke baumeln teilweise an dicken Seilen von der Decke, ein paar grüne Zimmerpflanzen runden das systemgastronomische Lokal ab und machen es zu einem etwas gemütlicheren Ort als herkömmliche Fastfoodketten. Bestellt wird an der Kasse noch im persönlichen Kontakt – Selbstbedienungsschalter gibt es nicht. Ähnlich wie bei Vapiano und Co. bekommt ihr nach der Bezahlung ein Gerät, das vibriert, sobald eure Bestellung fertig und abholbereit ist.

Tastyy in Köln im Überblick

Adresse: Hohenstauffenring 25-27, 50674 Köln

KVB-Haltestelle: Zülpicher Platz

Öffnungszeiten: mo-so 11-22 Uhr

Tastyy in Köln: So schmeckt der New Style Döner mit Fleisch und in vegan

Die Betreiber legen Wert auf qualitativ hochwertiges Dönerfleisch, das zu 100 Prozent aus Scheibenfleisch besteht. Der herkömmliche Döner setzt sich aus Hackfleisch zusammen. Operations Manager Michael Boes erklärt: „Bei den normalen Dönerspießen wird das Hack mit synthetischen Stoffen zusammengehalten, sodass es in die Spießform kommt. Wir nutzen ausschließlich Scheibenfleisch, was ohne diese Zusatzstoffe auskommt.“ Außerdem verzichte man bei Tastyy auf Konservierungsstoffe und Geschmacksverstärker. Boes: „Salat und Co. kaufen wir je nach Möglichkeit auch regional ein.“ Alle Saucen werden selbst zubereitet, Fertigprodukte kommen nicht aufs Holztablett, auf dem die Speisen an den Gast übergeben werden.

Auf der Karte findet ihr Classic Döner mit Rind- oder Hähnchenfleisch, Krautsalat, Tomaten und Gurken sowie Burger-Saucen, aber auch eine amerikanisch angehauchte Variante mit Chilli-Cheese-Sauce und Jalapenos und Cheddar. Das Dönerfleisch aus Rind schmeckt im Vergleich zum herkömmlichen Döner etwas faserig und sehnig, da es nicht gehackt wurde. Der Hähnchendöner kommt ziemlich genau an das Fleisch eines beliebigen Hähnchendöners heran. Doch da wäre auch noch der vegane Döner mit „Dönerfleisch“ aus mariniertem Gemüse und Kirchererbsenmehl. Optisch kommt er nah an frisch gespachteltes Dönerfleisch vom Spieß heran, geschmacklich weicht das Produkt zwar davon ab, schmeckt in Kombination mit den kreativen selbstgemachten Saucen aber dennoch gut.

Tastyy in Köln: Was kostet der New Style Döner?

Den veganen Döner bekommt ihr übrigens auch in einer orientalischen Variante mit Hummus, roter Beete und Salat sowie als Roll oder Bowl mit Falafel und ohne Brot. Preislich liegen die Dönervariationen zwischen 6,90 und 8,40 Euro. Als Sides bekommt ihr leckere Fries, serviert in Frittierbehältern – wahlweise mit Chili-Cheese- oder mexikanischem Guacamole-Topping à la Frittenwerk. Neben Dönern, Pommes, Dürüms und Bowls könnt ihr bei Tastyy aber auch verschiedene Salate, Burger oder Crispy Paninis bestellen. Als Sides stehen außerdem noch Falafel und Hummus, Pita und Dips und kleine Beilagensalate sowie kleine pikante Teigröllchen auf der ausgefallenen Karte.

Döner und Dürüm bekommt ihr für 3,99 Euro on top als Menü mit Pommes und Getränk. Übrigens: Am Getränkeautomat könnt ihr euer Glas immer wieder auffüllen. Wer ein ausgefallenes Getränk bevorzugt, der greift zu Cocktails, Mocktails oder Aperitifs. Tipp: Cocktails wie der Wyyld Raki oder der Raki Colada machen optisch etwas her und kosten nur 6,90 Euro.

Tastyy in Köln: So lief die Eröffnung

Bei der Eröffnung am Freitagmittag (4. August) zog das Lokal, das mit bunten Ballons und einem Glücksrad bestückt war, einige Passanten an. Für Theo (15) aus Köln hatte sich der Besuch der neuen Fastfood-Kette besonders gelohnt. Der Teenager war einer der ersten 100 Kunden und ergatterte somit eine Playstation 5. „Ich habe nur einen Kaffee bestellt und trotzdem gewonnen. Ich kann es nicht fassen“, freute er sich bei der Übergabe seines Geschenks.

Ein anderer Gast freute sich über eine Reise nach Izmir (Türkei).