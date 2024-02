Köln: "60 Seconds to Napoli" ab April 2024 am Heumarkt

Zwei Jahre lang bekamen Touristen und Kölner in der „Starnberger Alm“ am Heumarkt 55 saftige Schnitzel, Brez’n und bayerisches Bier. Anfang des Jahres war damit Schluss. Das süddeutsche Lokal schloss für immer seine Pforten (hier mehr zu den Hintergründen der Schließung nachlesen).

Wer nachfolgen sollte, war wochenlang unklar – bis jetzt! Denn am 2. Februar meldete sich die Pizza-Kette „60 Seconds to Napoli“ auf Instagram mit der freudigen Botschaft: „Köln, wir kommen. Unser absoluter Wunsch ist in Erfüllung gegangen. Ihr könnt bald die #bestpizzaintown direkt auf dem Heumarkt genießen. Und mit bald meinen wir bereits Mitte April.“

„60 Seconds to Napoli“ in Köln: Das ist das Konzept der Pizzeria

Die Pizza-Kette mit Sitz in Essen betreibt bislang zehn Filialen in Deutschland – darunter in Dortmund, Wuppertal und Oberhausen. Angeboten wird – wie der Name es vermuten lässt – neapolitanische Pizza mit dickem Rand und dünnem Teig in der Mitte.

Das Geheimnis dieser Backart: Der Teig ruht 72 Stunden, gebacken wird er dann nur 60 Sekunden und zwar bei 485 Grad. Mit dieser Zahl spielt übrigens auch die Pizza-Kette „485 Grad“ in Köln. Nun hat die Domstadt bald eine weitere Pizza-Anlaufstelle mit Wortspiel-Charakter. Ob das Lokal es auch in unsere Pizza-Top-Liste in Köln schafft, wird sich zeigen.

