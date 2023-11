Bistro Matilda: Das erwartet euch in der ehemaligen Bagatelle in Sülz

Im Sommer 2023 schloss die „Bagatelle im alten Steinbüchel“ in Sülz. Jetzt geht es mit einem neuen Konzept und unter neuen Namen weiter. Hier kommen die Gastro-News aus Sülz.

Das Bistro Matilda zog Ende September in das Ladenlokal ein und bietet nun den ganzen Tag ein vielseitiges kulinarisches Angebot – von Frühstück über Mittagstisch bis hin zum gemütlichen Dinner. Die Öffnungszeiten sind von montags bis freitags von 9 Uhr bis 23 Uhr. Am Wochenende hat das Lokal auch schon mal bis Mitternacht für euch geöffnet.

Nurdin Argat sowie Christian und Simon Becker führen das Ecklokal an der Zülpicher Straße, das über 45 Innenplätze und eine große Außenterrasse verfügt. Sie sind erfahrene Gastronomen: Die beiden Becker-Brüder betreiben bereits die Gastronomie im Hänneschen-Theater und das Tante Kurt am Brüsseler Platz. Für das Frühstücksangebot holten sie Nurdin Argat ins Boot, der bereits die Leuchte Kaffeebar in der Südstadt führt. Somit ist das Gastro-Trio komplett und kann sich gut ergänzen.

Bistro Matilda in Köln-Sülz: Das erwartet euch

Die Räumlichkeiten der ehemaligen Bagatelle wurden minimal verändert. Die Wände sind in einem warmen Cremeton gehalten und mit vielen Bildern und Postern (u.a. von Kate Moss und David Bowie) dekoriert. Wild gemixte Holzmöbel in Kombination mit vielen Pflanzen schaffen eine ungezwungene, lässige Atmosphäre. Die 70 Jahre alte Außenreklame des ehemaligen Steinbüchel bleibt erhalten und erinnert an das Ehepaar Steinbüchel, das das Haus über viele Jahre als Gaststätte führte.

Das gastronomische Angebot im Bistro Matilda ist vielfältig. Gäste können von Montag bis Freitag von 9 Uhr bis 15 Uhr frühstücken, am Wochenende ab 10 Uhr. Die warme Küche für Mittag- und Abendessen ist täglich von 12 Uhr bis 22 Uhr geöffnet und bietet eine breite Palette von Gerichten, darunter italienische Speisen, deftige Klassiker wie Currywurst und Gulasch, Kalbsschnitzel und vegetarische/vegane Gerichte. Auch die Kuchenvitrine ist täglich befüllt. Biergenießer freuen sich hier auf Gaffel Kölsch und Gaffel Wiess.

Übrigens: Der Name Bistro Matilda ist familiär geprägt. Simon Beckers Sohn heißt Kurt und seine Tochter Matilda.