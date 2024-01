Bayerisches Restaurant am Kölner Heumarkt schließt – nach nicht einmal zwei Jahren

Bayrisches Almfeeling mit Maß und Brezn – das gab es in der Starnberger Alm am Kölner Heumarkt die vergangenen knapp zwei Jahre. Doch damit ist nun Schluss, wie die Betreiber via Social Media bekanntgaben. Denn das Restaurant hat bereits wieder geschlossen.

Vom Unternehmen „Apeiron“, welches hinter der Starnberger Alm steckte und sie im Februar 2022 eröffnete, heißt es: „Liebe Spezl, mit schwerem Herzen müssen wir heute eine traurige Nachricht mit euch teilen: Nach sorgfältiger Überlegung und vielen schönen Erinnerungen haben wir beschlossen, unsere Starnberger Alm dauerhaft zu schließen.“

Rätsel über Schließung der Starnberger Alm

Warum die Alm schließen muss, bleibt aber unklar. Denn über dieses Detail haben die Betreiber den Mantel des Schweigens gehüllt. „Wir schließen dieses Kapitel mit einem lachenden und einem weinenden Auge und sind gespannt auf die neuen Abenteuer, die vor uns liegen“, heißt es knapp.

Erwähnt wird bei „24rhein.de“ zumindest, dass bereits zwei weitere Etablissements in unmittelbarer Nachbarschaft regelmäßig die Gäste anziehen. Da wären zum einen das Augustiner am Heumarkt sowie die Alm-Lounge Quartier 1 in der Innenstadt.

Inzwischen ist auch auf der Internetseite der Alm vermerkt, dass das Restaurant „dauerhaft geschlossen“ ist. Bei Instagram bedauern viele Fans das Aus. „Ich bin echt traurig. Mein Freund und ich waren öfter bei Ihnen. Es war immer sehr lecker, sehr freundliche Bedienung und nettes Ambiente. Wirklich sehr schade“, schreibt eine Userin als Kommentar unter den Post zur Schließung.