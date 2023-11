Neuer Mangal-Döner kommt nach Köln: Ausgerechnet hier steht die neue Filiale

In Köln soll schon bald eine weitere Filiale von Mangal-Döner, der Kebab-Kette von Fußball-Star Lukas Podolski, eröffnen. Einheimische sollten den Imbiss bereits kennen, so gibt es in der ganzen Stadt bereits zahlreiche Lokale des Fladenbrot-Imperiums.

Besonders an der neuen Filiale ist dieses Mal jedoch der Standort. Denn dieser befindet sich im Stadtteil Mülheim auf der Keupstraße – der Döner-Meile Kölns. Hier reiht sich ein Kebab-Restaurant an das nächste, weswegen die Straße unter den Bewohnern der Stadt mit einem zwinkernden Auge auch mal „Klein-Istanbul“ genannt wird. Hinzu kommt, dass Poldis neuer Mangal-Döner direkt in der Mitte auf der rund 890 Meter langen Straße liegt (Keupstraße 65). Die Konkurrenz ist also groß.

Wann eröffnet die neue Mangal-Döner-Filiale an der Keupstraße?

Erst im Frühjahr eröffnete der Fußballer eine Kebab-Filiale am Kölner Dom, ebenfalls in naher Zukunft soll eine Filiale am beliebten Partystandort Kölner Ringe entstehen. Wie es sich für einen Mangal-Standort gehört, wird schon vor der eigentlichen Eröffnung viel Werbung für das Lokal betrieben, so auch in Mülheim. Die Fassade der künftigen Döner-Bude zieren das Logo der Kette und auch ein Foto von Lukas Podolksi ist zu sehen. Auf Deutsch, Türkisch sowie Englisch ist zudem zu lesen, dass die Filiale „demnächst“ öffnet.

Sieh dir diesen Beitrag auf Instagram an Ein Beitrag geteilt von Mangal Döner by LP10 (@mangal_doener)

Wann genau das sein wird, steht derzeit allerdings noch nicht fest. Wie das Nachrichtenportal „24Rhein“ berichtet, könne das Unternehmen keinen konkreten Eröffnungstermin für den neuen Standort an der Keupstraße nennen. „Wir rechnen damit, dass eine Eröffnung erst im neuen Jahr realisiert werden wird“, heißt es weiter. Hungrige Döner-Liebhaber müssen sich also noch eine Weile gedulden. Alternativ stehen ihnen jedoch die zahlreichen anderen Filialen in Köln oder Städten wie Düsseldorf, Bonn, Bergisch Gladbach oder Hürth zur Auswahl.