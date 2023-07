Kletterhallen in Köln: Das sind die besten Spots zum Bouldern und Klettern

Mit viel zu engen Schuhen und Chalk an den Händen mal wieder die Wände hochgehen? Kein Problem! In Köln gibt es genug Boulder- und Kletterhallen, die euch eine anstrengende Auszeit an der Wand ermöglichen. Wir stellen euch die besten Spots vor.

Kletterhalle Köln: Bouldern im Stuntwerk

In der großen, lichtdurchfluteten Halle im Herzen von Köln-Mülheim kommen Profi-Boulderer und blutige Anfänger auf ihre Kosten, denn die Beginner-Routen sind wirklich (!) easy. Hier geht jeder mit einem Erfolgserlebnis nach Hause – auch beim ersten Boulderversuch. Wer Blut geleckt hat, kann sich hier aber auch ebenso schnell steigern. Besonders angenehm ist die wechselnde Musik im Stuntwerk. Von Techno bis Hip Hop ist hier alles dabei. Im Sommer wird das Rollo hochgezogen und ihr bekommt beim Klettern eine kühle Brise ab. Ein Café sorgt für Erfrischungen, viele Sitzmöglichkeiten im In- und Outdoorbereich für Erholung.

Stuntwerk in Köln

Adresse: Schanzenstraße 6-20, 51063 Köln

Angebot: nur Bouldern

Anfahrt ÖPNV: Von-Sparr-Straße (Linie 4)

Parkplätze: vorhanden

Eintritt: 13 Euro

Schuhe ausleihen: 4 Euro

Kletterhalle Köln: Klettern und Bouldern in der Kletterfabrik

Die Kletterfabrik lockt mit einer 2000 Quadratmeter großen Kletterfläche im Innenbereich und einer 400 Quadratmeter großen Kletterfläche im Außenbereich nach Köln-Ehrenfeld. Hier warten über 300 Routen vom dritten bis zum zehnten Schwierigkeitsgrad auf Kletterer. Die Wände sind neun bis 17 Meter hoch und die Routen teilweise 25 Meter lang. Die Kletterfabrik nimmt damit in Köln und selbst über die Landesgrenzen hinaus einen Spitzenrang ein. Doch auch wer nur bouldern will, sollte der Kletterfabrik mal einen Besuch abstatten. Denn in der Hallenmitte befindet sich ein großer Boulderpilz mit täglich wechselnden Routen. Langweilig wird es hier also nicht. Auf einer Boulderfläche von 350 Quadratmetern kommt ihr garantiert schnell ins Schwitzen.

Kletterfabrik in Köln

Adresse: Oskar-Jäger-Straße 173, 50825 Köln

Angebot: Bouldern und Klettern

Anfahrt ÖPNV: Weinbergstr./Gürtel (Linie 13)

Parkplätze: vorhanden

Eintritt: 14,50 Euro, nur bouldern 11 Euro

Schuhe ausleihen: 4 Euro

>> Hoch hinaus: die besten Kletter- und Boulderhallen in Düsseldorf <<

Kletterhalle Köln: Bouldern im K11

Mitten in der Kölner Südstadt, unweit vom belebten Chlodwigplatz findet ihr die kleine, aber feine Boulderhalle K11. Bei wechselnder Musik diverser Genres könnt ihr hier entspannte bis herausfordernde Routen zurücklegen und zwischendurch einen leckeren Kaffee, ein Bier oder ein Stück Kuchen im In- oder Outdoorbereich genießen. Mehr Urban Sport geht nicht! Und: Im K11 müsst ihr anders als in anderen Hallen nicht für einen ganzen Tag bezahlen, sondern könnt auch einen sogenannten „Kurzurlaub“ (1,5 Stunden) buchen und weniger Eintritt zahlen.

K11 in Köln

Adresse: Kyllstrasse 11, 50678 Köln

Angebot: nur Bouldern

Anfahrt ÖPNV: Chlodwigplatz (Linien 15, 16, 17)

Parkplätze: vorhanden

Eintritt: 10,50 Euro, Kurzurlaub 9 Euro

Schuhe ausleihen: 3,50 Euro

Kletterhalle Köln: Bouldern auf dem Boulderplaneten

Der Boulderplanet ist die größte und geräumigste Boulderhalle in Köln. Klettern wird hier nicht angeboten, dafür aber Functional Fitness, um das beste aus eurem Astralkörper herauszuholen. Auf insgesamt 2100 Quadratmetern Hallenfläche und 400 Quadratmetern Außenbereich verteilen sich über 1400 Quadratmeter Boulderfläche mit 300 ständig wechselnden Boulderrouten, ein Trainingsbereich mit modernem Equipment, ein Kinderboulderbereich und ein Café mit selbstgemachten Speisen – auch vegan – und ein Biergarten.

Auf dem Boulderplaneten findet jeder – vom Einsteiger bis zum Profi – alles, was das Boulderherz begehrt. Jede Woche werden mindestens zwei Bereiche mit neuen Bouldern in allen Schwierigkeitsgraden bestückt.

Boulderplanet in Köln