Kletterhallen in Düsseldorf: Die besten Adressen zum Bouldern und Klettern

In Düsseldorf gibt es einige Möglichkeiten, die Wände hochzukommen – sei es beim gesicherten Klettern oder beim Bouldern (Klettern ohne Sicherung). Wir zeigen euch, wo ihr hoch hinaus kommt, wie viel der Eintritt und die Schuhleihgebühr kostet.

Kletterhallen in Düsseldorf: Bouldern im Monkeyspot

Klettern wie die Äffchen im Dschungel könnt ihr im Monkeyspot in Düsseldorf-Lörick. Auf knapp 1300 Quadratmetern könnt ihr hier in verschiedenen Schwierigkeitsgraden bouldern. Die Wände bieten Boulder-Optionen für Jung und Alt. Hier geht jeder, ob mit oder ohne Bouldererfahrung, mit einem Erfolgserlebnis nach Hause. Wer sich in Sachen Bouldern professionell weiterentwickeln möchte, kann auf die Kurse zurückgreifen, die für Kinder und Erwachsene angeboten werden. Und: Den Monkeyspot gibt es auch in Duisburg.

Sieh dir diesen Beitrag auf Instagram an Ein Beitrag geteilt von Monkeyspot (@monkeyspot_duesseldorf)

Monkeyspot Düsseldorf

Adresse: Schiessstraße 52 40549 Düsseldorf

Öffnungszeiten: mo-sa 9-23 Uhr, so 9-22 Uhr

Anfahrt ÖPNV: Haltestelle Löricker Straße (U74, U76)

Parkplätze: vorhanden

Eintritt: 12 Euro, ermäßigt 10,50 Euro, Kleinkinder bis 3 Jahre 4,50 Euro, Kinder bis 12 Jahre 7,50 Euro, Begleitpersonen 2 Euro

Schuhe ausleihen: 4 Euro

Kletterhallen in Düsseldorf: Klettern und Bouldern im Move

Das Move in Gerresheim war die erste Kletterhalle überhaupt in Düsseldorf. Auf knapp 700 Quadratmetern Kletter- und Boulderfläche werden verschiedene Kletterrouten in allen Schwierigkeitsgraden geboten. Egal ob jung oder alt, ob groß oder klein, es ist für jeden die richtige Route dabei. Das Move in Gerresheim ist besonders beliebt bei Firmenevents, Kindergeburtstagen und Schulausflügen. Außerdem werden verschiedene Kletterkurse angeboten – vom Einsteiger- bis zum Fortgeschrittenenniveau. Und: Neben den Indoor-Kursen werden auch Industriekletter-, Baumkletter- oder Slackline-Trainings unter freiem Himmel angeboten. Wer gezielt nur zum Bouldern ins Move kommt, findet 100 Routen verschiedener Schwierigkeitsgrade.

Sieh dir diesen Beitrag auf Instagram an Ein Beitrag geteilt von Vicky || 🚒🚑📸 (@iam_victoriaka)

Move Düsseldorf

Adresse: Diepenstraße 83, 40625 Düsseldorf

Öffnungszeiten: tägl. 9-23 Uhr

Anfahrt ÖPNV: Benrather Straße (U71, U72, U73, U83)

Parkplätze: vorhanden

Eintritt: 10 Euro (nur Bouldern: 8 Euro), ermäßigt 9 Euro, Kinder bis 13 Jahre 7,50 Euro,

Schuhe/Gurte ausleihen: 4/3 Euro

Kletterhallen in Düsseldorf: Bouldern im Superblock

Der Superblock lockt mit 200 Boulderrouten auf rund 1000 Quadratmetern Boulderfläche nach Düsseldorf-Oberbilk. Die Betreiber des Superblocks betonen, dass sie Boulderrouten für jedes Alter anbieten. Vielleicht könnt ihr also sogar eure Eltern dazu bewegen mitzukommen? Die Superblock-Bauexperten kreieren jede Woche neue Routen – „mit Liebe zum Detail“, wie die Betreiber versprechen. Insgesamt gibt es sechs Schwierigkeitsgrade. Wer erst mal nur zugucken möchte, kann dies vom gemütlichen Bistro direkt neben dem Boulderbereich tun. Im Sommer bietet die Halle zudem Sitzmöglichkeiten im Außenbereich sowie eine Slackline-Area an.

Sieh dir diesen Beitrag auf Instagram an Ein Beitrag geteilt von Superblock (@superblock.duesseldorf)

Superblock Düsseldorf

Adresse: Fichtenstraße 53, 40233 Düsseldorf

Öffnungszeiten: mo-sa 9-23 Uhr, s 9-22 Uhr

Anfahrt ÖPNV: Fichtenstraße (706), Ronsdorferstraße (U75), Oberbilker Markt (U74, U77, U79)

Parkplätze: vorhanden

Eintritt: 13 Euro, ermäßigt 11 Euro, Kinder 8,50 Euro

Schuhe ausleihen: 4 Euro

Kletterhallen in Düsseldorf: Bouldern im Einstein

Die Boulderhalle Einstein lockt mit 1725 Quadratmetern Boulderfläche nach Düsseldorf-Lierenfeld und verspricht ein Bouldererlebnis im Industrieloftstil. Außerdem bietet die Halle viel Platz zum Aufwärmen und Chillen. Denn wer öfters bouldert, weiß: Viele kurze Pausen sind der Schlüssel zum Erfolg.

Außerdem beliebt im Einstein: die Competition Wall der Original Adidas Rockstars – Wettkampfwände, an denen sich zwischen 2012 und 2019 in der Stuttgarter Porsche-Arena Jahr für Jahr die besten Boulderer der Welt gebattlet haben. Mitten in der Haupthalle findet ihr zudem noch eine 350 Quadratmeter große Trainingsinsel. Des Weiteren wird im Einstein Yoga, Cycling und Crossfit angeboten.

Sieh dir diesen Beitrag auf Instagram an Ein Beitrag geteilt von einstein Düsseldorf (@duesseldorf.einstein.boulder)

Einstein Düsseldorf

Adresse: Lierenfelder Str. 49, 40231 Düsseldorf

Öffnungszeiten: tägl. 10-23 Uhr

Anfahrt ÖPNV: Düsseldorf-Lierenfeld (U75)

Parkplätze: vorhanden

Eintritt: 12,90 Euro, ermäßigt 10,90 Euro

Schuhe ausleihen: 4 Euro

Kletterhallen in Düsseldorf: Klettern und Bouldern in der Halle Mensch

Die Halle Mensch im Herzen von Lierenfeld bietet euch einen großen, unkomplizierten Space zum professionellen Klettern und Bouldern. Vom geraden Wandbereich bis zum Torbogen stehen allen Erfahrungsgraden Touren zur Verfügung. Anfänger und Spitzenkletterer kommen hier auf ihre Kosten. Und: Die Erlebnishalle bietet nicht nur Boulder- und Kletterfans die Möglichkeit sich auszupowern, sondern lockt ganz nebenbei auch noch mit Beachvolleyball, Fitness und Events nach Lierenfeld.

Sieh dir diesen Beitrag auf Instagram an Ein Beitrag geteilt von Halle Mensch ☀️🏐🏝️ (@halle.mensch)

Halle Mensch Düsseldorf