Blumenläden in Köln: Welche haben sonntags geöffnet? Welche verschicken florale Grüße?

Blumenläden in Köln gibt es viele. Ob in der Innenstadt oder im Veedel: Kölns Top-Floristen sind in der ganzen Stadt verteilt. Wer bietet was und welche Geschäfte haben auch sonntags geöffnet? Welche Blumenläden bieten einen Dienst für florale Grüße per Kurier an? Wir verraten es euch im Folgenden.

Blumenläden in Köln

Stielecht in Ehrenfeld

Bunte Bouquets und Sträuße für jeden Anlass oder einfach für euer Zuhause bekommt ihr bei Stielecht in Neuehrenfeld. In dem kleinen Laden an der Landmannstraße bekommt ihr neben aufwändigen Sträußen auch saisonale Topfpflanzen für drinnen und draußen und könnt durch eine sti(e)lvolle Deko-Abteilung stöbern.

Adresse: Landmannstraße 2, 50825 Köln

Öffnungszeiten: Mo., Do., Fr. 9-18 Uhr, Sa. 9-14 Uhr

Blumengarten in Ehrenfeld

Auf der Grenze zwischen dem Belgischen Viertel und Ehrenfeld findet ihr seit 1994 den Blumengarten Köln. Der große Laden mit dem Retro-Schriftzug an der Hausfassade ist eine Institution in Köln und lockt Fußgänger und Stammkunden immer wieder mit einer Fülle an Blumen und Trockenblumen ins Ladeninnere, überzeugt aber auch mit Deko-Artikeln, Blumen- und Pflanzenzubehör sowie asiatischen Figuren.

Adresse: Venloer Straße 9, 50672 Köln

Öffnungszeiten: Mo.-Mi. 8.30–19 Uhr, Do.-Fr. 8.30–20 Uhr, Sa. 8.30– 18 Uhr

Blumenläden in Köln, die sonntags geöffnet haben

Blütenträume im Belgischen Viertel

Kreativität statt Massenware – so lautet das Motto von Ali Pourkhalili, der den Blumenladen Blütenträume im Belgischen Viertel betreibt. Hier bekommt ihr stilvolle Sträuße, florale Traumfänger oder Haarkränze, Bouquets oder simple Zimmerpflanzen und Trockenblumen.

Adresse: Brüsseler Straße 37, 50674 Köln

Öffnungszeiten: Mo.-Sa. 11-20 Uhr, sonn- und feiertags: 11-16 Uhr

Rosengarten in Sülz und Ehrenfeld

Wenn ihr nicht sicher seid, welche Blumen gut zusammen passen und wie der Strauß am besten aussieht, seid ihr im Rosengarten genau richtig. Denn hier bekommt ihr neben netter Beratung auch gleich noch vorgefertigte „Gute-Laune-Sträuße“ für 14 Euro. Das Team des Rosengartens bringt langjährige Expertise mit. Das Geschäft gibt es bereits seit über 35 Jahren in Köln. Ihr findet die Stores in Sülz und in Ehrenfeld.

Adresse: Berrenrather Straße 262, 50939 Köln oder Venloer Straße 210, 50823 Köln

Öffnungszeiten: Mo.-Fr. 9-18.30 Uhr, Sa. 8-16 Uhr, sonn- und feiertags 9-13 Uhr

Blumen Imperium in Sülz

Lasst euch von einem Meer aus frischen und getrockneten Blumen und Topfpflanzen inspirieren. Hochzeitsdeko oder individuellen, floralen Wandschmuck: Im Blumen Imperium kommt jeder auf seine Kosten. Selbst Kakteen-Liebhaber werden bei dem schnuckeligen Laden in Köln-Sülz fündig. Präsentiert werden die Pflanzen in stylischen Beton-Töpfen – ein Traum für jeden Pflanzenfan.

Adresse: Berrenrather Str. 171 50937 Köln

Öffnungszeiten: Mo.-Sa. 9-19 Uhr, sonn- und feiertags: 11-16 Uhr

Blumensträuße verschicken in Köln

Blume 2000 in der Innenstadt

Die Florstik-Kette wurde 1973 gegründet und kennt ihr Handwerk ganz genau. Allein in der Kölner Innenstadt gibt es drei Filialen. Und: Hier könnt ihr auch blumige Grüße per Kurier verschicken. Entscheidet euch ganz einfach online für einen Strauß und euren Adressaten und schon werden die floralen Grüße versandt.

Adressen: Breite Str. 25-27, 50667 Köln, Gürzenichstraße 6-16, 50667 Köln, Trankgasse 11, 50667 Köln (im Hauptbahnhof)

Öffnungszeiten: Mo.-Sa. 10-19 Uhr

Fleurop online

Bei Fleurop könnt ihr euch bequem von zu Hause einen Strauß für jeden Anlass anfertigen lassen. Mit persönlich betexteter Grußkarte geht das florale Geschenk dann an eure Zielperson heraus. Sträuße zum Verschicken gibt es hier ab 19,95 Euro.

Internet-Adresse: fleurop.de