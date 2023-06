Lieferdienst verrät, wo Kunden in Köln das wenigste Trinkgeld geben

Lieferdienste gibt es inzwischen nahezu wie Sand am Meer. Lieferando, Picnic, Flaschenpost und viele andere Dienste stillen Tag für Tag die Bedürfnisse der Menschen, die sich ihre Speisen oder Produkte an die Haustüre liefern lassen möchten. Nun hat der Essenslieferant Wolt offenbart, was die beliebtesten Gerichte in Köln sind und wo seine Kuriere in der Domstadt durchschnittlich das meiste Trinkgeld bekommen.

Demnach sind die spendabelsten Kunden in Köln-Ehrenfeld zu finden, gefolgt von den Einwohnern in Kalk, auf Rang drei rangiert die Innenstadt. Auf den letzten Plätzen befinden sich Lindenthal, Mülheim und Nippes. Um die Daten zu erhalten, hat der Lieferdienst, der ursprünglich aus Finnland stammt, 500 Kuriere befragt, die Tag für Tag durch die Domstadt radeln und die gewünschten Produkte ausliefern.

Auch die beliebtesten Produkte konnten so festgestellt werden. Demnach sind die beliebtesten Gerichte Pasta, Sake-Nigiri und Donuts. Bei den beliebtesten Produkten von Einzelhändlern stehen 0,5l-Bierflaschen von Beck’s an der Spitze, gefolgt von Bananen und Orangen. Dass Kölsch nicht das beliebteste Bier in Köln ist, klingt skurril, ist aber tatsächlich wahr.

Den Vogel abgeschossen hat derweil ein Kunde in Köln, der innerhalb von einem Jahr 405 Bestellungen über Wolt abgegeben hatte. Mehr als einmal pro Tag ließ der Kunde einen Fahrer oder eine Fahrerin kommen, um sich Speisen oder Getränke anliefern zu lassen.