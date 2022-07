„Let’s Dance“: Live-Tournee-Cast ist komplett – Termin in Köln steht

In wenigen Monaten versetzt die Live-Tour der RTL-Tanzshow „Let’s Dance“ Deutschland wieder in den siebten Tanzhimmel. Nach den ausverkauften Tourneen in den letzten Jahren mit über 270.000 Zuschauern gastiert der reisende Tanz-Circus auch in diesem Jahr vom 31. Oktober bis zum 27. November wieder in den Arenen quer durchs Land. Mit dem Comedian und selbsternannten Körperklaus Bastian Bielendorfer sowie Schauspieler und GZSZ-Star Timur Ülker wurden die letzten beiden Promi-Teilnehmer für die große Live-Tour bestätigt. Die Jury – samt Motsi Mabuse, Jorge González und Joachim Llambi – sowie Moderator Daniel Hartwich, sind ebenfalls im Herbst wieder mit dabei.

>> Motsi Mabuse sorgt mit ihrer Hand für Action bei Jorge Gonzales <<

Die beiden Publikumslieblinge Bastian und Timur reihen sich hervorragend in die Riege der bereits bestätigten Promis ein: Neben „Dancing Star 2022“ René Casselly und den beiden TV-Finalisten der 15. Staffel Janin Ullmann und Mathias Mester, werden auch Schauspielerin Sarah Mangione sowie Mike Singer mit on the Road sein.

Unterstützt werden die sieben Promi-Tänzer von den besten Tanz-Profis wie den amtierenden Tanz-Weltmeistern Renata und Valentin Lusin, Kathrin Menzinger, Christina Luft, Ekaterina Leonova, Andrzej Cibis, Malika Dzumaev, Zsolt Sandor Cseke, Vadim Garbuzov, Marta Arndt, Evgeny Vinokurov, Patricija und Alexandru Ionel sowie Jesse Wijnans. Gemeinsam bilden die Promis und Profitänzer eine unglaublich starke Tanz-Crew, die dem Publikum in jeder Stadt ihre spektakulärsten Performances auf dem Tanz-Parkett zeigen wird.

Am 06. November 2022 findet Let’s Dance Live in der Kölner Lanxess-Arena statt.