Kölner Miss-Germany-Kandidatin stirbt den Krebs-Tod

Sie war jung, dynamisch und half anderen mit ihren Coachings, ihr Leben mit einem positiveren Blick neu zu starten. Doch selbst verlor sie den wohl härtesten Kampf ihrer Zeit: Doreen Kascha-Werling (†34) ist an Brustkrebs gestorben!

Für ihren Mann Jan Werling gab sie ihr Vorhaben, nie wieder heiraten zu wollen, auf und ging mit ihrem neuen Partner, den sie 2017 kennengelernt hatte, „planlos“ auf Weltreise. Im Anschluss schrieb die Kölnerin ein Buch und gründete ein Coaching-Business. Das junge Glück schien perfekt. Doch 2021 dann die dramatische Wende: Doreen spürte einen Knoten in der Brust – Krebs!

Dennoch ließ die damals Anfang 30-Jährige sich nicht aufhalten, ihr Leben weiter in vollen Zügen zu genießen. Auf Instagram machte sie anderen Krebskranken täglich Mut. Sie selbst bewarb sich sogar bei der Miss-Germany-Wahl und schaffte es unter die Top 100.

Jetzt die bittere Ernüchterung seitens ihres Mannes: „Die Liebe meines Lebens. Meine beste Freundin. Meine Frau. Meine Partnerin in Crime… Doreen ist am Mittwoch, den 27.09 um 1 Uhr nachts friedlich eingeschlafen. Ich war an ihrer Seite. Habe ihren Arm gestreichelt während sie ihre eigene Hand gehalten hat. Nur eine Lichterkette brannte in unserem Zimmer. Sie ging mit Doris letztem Atemzug aus.“

Sieh dir diesen Beitrag auf Instagram an Ein Beitrag geteilt von FOTOGRAFIE & VIDEO (@janwerling)

Doreen Kascha-Werling hat den Kampf gegen den Krebs verloren. Auch prominente Fans wie Susan Siederopoulos trauern öffentlich um die verstorbene 34-Jährige: „Jetzt denke ich an dich, sehe und höre dein wunderschönes Lachen vor mir, und ich kann nicht aufhören zu weinen. Du bist nicht mehr da.“

Sieh dir diesen Beitrag auf Instagram an Ein Beitrag geteilt von Susan Sideropoulos (@susan_sideropoulos)

In Deutschland sterben jährlich etwa 18.000 Frauen an Brustkrebs.