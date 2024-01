Köln: Schwestern (4 & 2) begeistern Feuerwehr-Wache – mit diesem Brief

Viele Kinder träumen davon, wenn sie groß sind, bei der Feuerwehr zu arbeiten – so auch die vierjährige Leonie und ihre zweijährige Schwester Clara. Dass die beiden Feuer und Flamme für die tapferen Helfer sind, haben die Mädchen nun mit einem rührenden Brief an die Feuerwehr Köln bewiesen. Beim Schreiben und Absenden wurden die Schwestern selbstverständlich von der Familie unterstützt.

Herzerwärmender Brief erreicht die Feuerwehr Köln

Die liebe Geste traf die Kölner Einsatzkräfte mitten ins Herz. Auf ihrem Facebook-Account teilten sie den Brief der Mädchen. „Ich lerne ganz viel über die Feuerwehr. Ich habe viele Bücher und für Karneval sogar ein Kostüm mit Feuerwehrhelm“, erklärt Leonie ihre Leidenschaft für die Feuerlöscher.

„Wenn ich einmal groß bin, möchte ich natürlich auch Feuerwehrfrau werden“, heißt es von der Vierjährigen weiter. Dafür übe sie bereits ganz viel. „Toll, dass es euch gibt“, bedankt sie sich am Ende ihres Briefes noch einmal ganz herzlich bei den Rettern.

Von ihrer Schwester Clara gibt es ebenfalls liebe Worte: „Meine große Schwester bringt mir jeden Tag Feuerwehrübungen bei. Wir singen oft zusammen das Lied von Feuerwehrmann Sam“, lässt sie die Einsatzkräfte wissen.

Feuerwehr Köln entzückt über den Brief der Schwestern

Über die herzerwärmenden Zeilen der beiden Schwestern zeigt sich die Kölner Feuerwehr sehr gerührt. „Die Wache hatte sich sehr gefreut und fand das total süß“, sagt eine Sprecherin dem Online-Portal „24Rhein“.

Auf ihrem Facebook-Account bedankt sich die Einsatzstelle ebenfalls bei den Mädchen: „Liebe Leonie, wir freuen uns auf deine Unterstützung in einigen Jahren.“ Gleichzeitig lädt sie die Feuerwehr-Anhängerinnen auch zu sich auf die Wache ein. „Und da Ihr beide so große Fans seid – meldet Euch doch bei uns, für ein persönliches Feuerwehrtreffen.“

Doch nicht nur die Kölner Einsatzkräfte sind von der Post der beiden Mädchen entzückt. Auch die Facebook-Community findet die Aktion einfach klasse. So schreibt eine Frau: „Einfach nur schön! Da geht mir das Herz auf“. Eine andere Nutzerin schließt sich dem an: „Wie süß ist das denn bitte?“