Nach über zehn Jahren: Imposantes Raubtier verlässt Kölner Zoo für immer

Für viele Zoo-Besucher sind sie wegen ihrer bedrohlichen Ausstrahlung und ihrem beliebten Fellmuster eine echte Attraktion: die Leoparden. Seit über zehn Jahren war auch der persische Raubkater Datis fester Bestandteil des Leo-Geheges – bis jetzt! Denn am Dienstag, 9. Januar, hat es den 17 Jahre alten Kater nach Süddeutschland verschlagen. Von nun an lebt Datis im Stuttgarter Zoo. Wie kam es dazu?

Kölner Zoo: Deswegen zieht Leopard Datis jetzt nach Stuttgart

„Der Umzug erfolgte auf Empfehlung des Erhaltungsprogramms (EEP) für Persische Leoparden. Und das gleich aus mehreren Gründen. Der Zoo in Stuttgart suchte einen älteren Kater für sein Raubtierhaus. Wir hier im Kölner Zoo brauchen im Gegenzug Platz, um eine jüngere Leopardenkatze zu halten, Sie ist bereits gefunden, heißt Mitra, ist 4,5 Jahre jung und wird bald aus dem schwedischen Zoo in Nordens Ark hier nach Köln kommen“, schreibt der Kölner Zoo zu den Fotos auf Facebook.

Für die junge Leoparden-Dame gibt es auch schon Zukunftspläne: „Sie soll dann mit unserem genetischäußerst wertvollen Kater Grom (10,5 Jahre) züchten. Nachwuchs wäre im Sinne des Arterhalts sehr wichtig bei dieser leider so bedrohten Katzenart“, heißt es weiter.



Der Umzug von Datis sei gut verlaufen. Die Tierpflegerinnen hatten den Transport mittels „Kistentraining“ in den Tagen vor seiner Abreise täglich mit ihm geprobt. Nun konnte der imposante Kater sogar ohne Narkose seinen Umzug in der Reisebox antreten. Ursprünglich kam der 17-jährige Leopard aus dem Dierenpark in Amersfoort (Holland). Jetzt verbringt er seinen Lebensabend in Baden-Württemberg. Tiere dieser Art haben eine Lebenserwartung von zwölf bis 17 Jahren.

>>Trauer im Kölner Zoo: Beliebter Tapir Ailton ist tot<<