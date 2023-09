„Junge Union abtreiben“: Kölner CDU-Büro mit Parolen beschmiert

Es war ein Schock für die CDU-Mitarbeiter in der Kölner Altstadt, als sie am Freitagmorgen ihr teils beschmiertes, teils zerstörtes Bürogebäude vorgefunden haben. Die Aufschrift „Fundis blockieren“ prangte auf der Hausfassade links neben der Eingangstür, welche eingeschlagen wurde. Anwohner hatten gegen 2.30 Uhr ein „Klirren“ gehört, so die Polizei Köln. Auf dem gelben Schild des Büros steht „Junge Union abtreiben“.

„In der Nacht zum Freitag (15.09.23) hat es einen feigen Anschlag auf die Geschäftsstelle (Unter Taschenmacher 2) gegeben“, schreibt die CDU Köln auf Instagram. „Die Kölner CDU verurteilt diese hinterhältige Tat auf das Schärfste.“

Kölner Parteichef Karl Alexander Mandl holt im Posting aus: „Wer seiner Meinung so Gehör verschaffen will, handelt zutiefst undemokratisch und gegen das Gesetz.“ Diskussion und Dialog seien laut dem CDU-Mann „wichtige Pfeiler unserer demokratischen Gesellschaft“. Mandl weiter: „Dieses widerwärtige Handeln steht dem komplett entgegen.“

Doch was meinen die Schmierfinke nun genau mit den Hass-Kommentaren, die sie am Partei-Büro hinterlassen haben?

Der Begriff „Fundis“ bedeutet so viel wie Vertreter einer fundamentalistischen politischen Ideologie. Und der Schriftzug „Junge Union abtreiben“ spielt wohl auf die Demo „Marsch für das Leben“ am 16. September in Köln an. Die Kölner CDU hatte auf den Termin auf ihrer Webseite hingewiesen. Bei der Demo wird gegen Abtreibung und Sterbehilfe protestiert.

Ob der Vandalismus-Vorfall tatsächlich mit der Demo zusammenhängt, ist nicht bestätigt. Die CDU Köln war am Freitagmittag für Tonight News nicht zu erreichen. Der Staatsschutz hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeugen sich unter der 0221 229-0 oder per E-Mail an poststelle.koeln@polizei.nrw.de zu melden