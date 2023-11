Hochwassergefahr in Köln: Rheinpegel steigt – Schifffahrt wird eingeschränkt

Hochwassergefahr in Köln: Am Freitagmorgen (17. November, 8 Uhr) wurde ein Rheinwasserstand von 6,12 Metern Kölner Pegel (KP) gemessen. Zur Erklärung: Ab 6,20 Metern gilt die Hochwassermarke 1. Bereits am Samstagmorgen erwarten die Stadtentwässerungsbetriebe einen Rheinwasserstand von 6,63 Metern in Köln.

Wie die städtischen Betriebe mitteilen, werde der Pegel in den kommenden Tagen auch weiter steigen – nicht zuletzt, weil die Wettervorhersage für NRW entsprechend schlecht aussieht.

Ab der Hochwassermarke 1 kommt es zu ersten Einschränkungen für die Schifffahrt. Die Geschwindigkeitsbegrenzung wird gedrosselt und Schiffe dürfen nur noch im mittleren Stromdrittel des Rheins fahren. Ab einem Kölner Pegel von 8,30 Metern wird der Rheinverkehr komplett eingestellt. Dass der Kölner Pegel diese Marke knackt, erwartet die Wasserstraßen- und Schifffahrtsverwaltung des Bundes (ELWIS) aber nicht.