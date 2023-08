Termin für Deutzer Kirmes im Herbst 2023 steht fest – Rummel verzichtet auf Ruhetag

Die Deutzer Kirmes ist zurück. Der Veranstalter Gemeinschaft Kölner Schausteller (GKS) hat den Starttermin für den beliebten Jahrmarkt im Herbst bekanntgegeben. Demnach beginnt die Herbstkirmes am Samstag, den 28. Oktober, und endet am Sonntag, den 5. November.

Dem geneigten Anhänger der Deutzer Kirmes wird bereits aufgefallen sein, dass der Herbstrummel in diesem Jahr nur neun statt zehn Tage stattfindet. Das liegt an den strengen Auflagen, die bereits bei der Frühlingskirmes zu Einschnitten führten. Demnach durfte die Deutzer Kirmes in diesem Jahr nur noch an insgesamt 18 Tagen und nicht, wie in der Vergangenheit, an insgesamt 26 Tagen durchgeführt werden.

Deutzer Herbskirmes 2023 ohne Ruhetag

Kleines Trostpflaster für Kirmesfans ist, dass die Deutzer Herbstkirmes so immerhin neun Tage durchgehend geöffnet hat und es keinen Ruhetag gibt. Die Öffnungszeiten wurden ebenfalls bekanntgegeben. So soll die Kirmes voraussichtlich täglich von 12 bis 21.30 Uhr geöffnet sein, Samstags sogar bis 22 Uhr. Jeweils eine halbe Stunde vorher schließen die Fahrgeschäfte des Rummels.

Dennoch bleiben einige Unklarheiten. So steht noch nicht fest, ob es in diesem Jahr einen Familientag auf der Deutzer Herbstkirmes geben wird. Geplant ist ein Tag, an dem die Fahrgeschäfte alle um 50 Prozent reduziert sind, jedenfalls nicht, heißt es bei „24rhein.de“. Ebenso wenig ist wohl in diesem Herbst ein Feuerwerk in Deutz geplant. Bereits im Frühjahr waren sowohl Feuerwerk als auch Familientag ausgefallen.

Dennoch sind sich die Veranstalter sicher, wieder einen tollen Jahrmarkt auf die Beine zu stellen. Dabei sollen traditionelle Fahrgeschäfte ebenso zu erwarten sein wie Neuheiten.