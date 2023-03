Deutzer Kirmes 2023: Frühjahrs-Rummel ohne Familientag und Feuerwerk

Zweimal im Jahr freuen Rheinländer aus Köln und dem Umland sich auf die Deutzer Kirmes. Im Frühjahr rund ums Osterfest steigt der Rummel auf der Deutzer Werft und dann noch einmal im Herbst. 2023 müssen die Schausteller aus Köln sich allerdings auf diverse Einschränkungen gefasst machen: die Kirmes darf im ganzen Jahr an nur 18 statt wie sonst 26 Tagen stattfinden. Die Spielzeit hat sich damit um insgesamt acht Tage verkürzt.

Wegen Lärmbelästigung und Beschwerden der Anwohner in Deutz zog die Stadt auch in Sachen Öffnungszeiten Konsequenzen. „Wir schließen jetzt samstags um 22 Uhr und an allen anderen Tagen schon um 21.30 Uhr“, erklärt Alexander Gillgen, Vorstandsassistent des Kölner Schaustellerverbands, im Gespräch mit Tonight News.

Besonders ärgerlich für die Kirmes-Gesellschaft: Die Karussells müssen bereits eine halbe Stunde vor Schließung den Betrieb einstellen. „Damit die Anwohner sich nicht mehr von den Freudenschreien der Gäste gestört fühlen“, resümiert Gillgens.

Deutzer Kirmes 2023 im Überblick

Wann? 8. bis 22. April

Wo? Deutzer Werft

Anfahrt: KVB-Haltestelle Deutzer Freiheit

>>Kirmes in NRW 2023: Das sind alle Termine in der Übersicht<<

Deutzer Kirmes 2023 ohne Feuerwerk und Familientag

Doch es kommt noch dicker für Kirmesfans: Aufgrund der verkürzten Spielzeit stellen die Schausteller den Familientag (sonst immer mittwochs) ein. An diesem Tag kostete alles nur die Hälfte. „Wir wollen schon eine Kirmes für alle sein, aber die Schausteller müssen natürlich auch schauen, dass sie in den wenigen Tagen genug verdienen“, so Gillgens.

Und: Auch das traditionelle Eröffnungsfeuerwerk muss in diesem Frühjahr dran glauben. „Wir müssen ja so früh schließen und da ist es noch zu hell für ein Feuerwerk“, begründet Vorstandsassistent Gillgens die Feuerwerk-Absage.

>>Herbstkirmes in Köln 2022: Alle Fotos vom Deutzer Rummel<<

Deutzer Kirmes 2023: Welche Karussells sind da?

Gillgens gibt auch einen kurzen Ausblick auf die Fahrgeschäfte, auf die Kirmesgänger sich in diesem Frühjahr freuen können. So seien die Wilde Maus, der Breakdancer, der Shaker, ein Kettenkarussell, ein Musik-Express, ein Aqualabyrinth und ein Riesenrad wieder mit von der Partie. Köln-Premiere feiert auf der Deutzer Kirmes 2023 das Karussell Laser Pix. „Das Karussell ist wie ein nachgebautes Videospiel. Gäste fahren durch dunkle Gänge und können mit Laserpistolen auf Gegner schießen“, erklärt Gillgens.

Deutzer Kirmes 2023: Wie sind die Preise?

Ob es im Vergleich zum letzten Jahr noch einmal teurer wird, kann vonseiten des Schaustellerverbands Köln nicht ausgeschlossen werden. „Teilweise sind die Beschaffungskosten ja nochmal gestiegen. Aber wir tun natürlich alles, um weiterhin attraktive Preise anzubieten“, versichert Gillgens. Zur Erinnerung: Bereits im Frühjahr 2022 kostete beispielsweise eine Portion Chili-Cheese-Pommes 8 Euro.