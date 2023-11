Mann stirbt bei Arbeitsunfall in Kölner Ford-Werken – Staatsanwaltschaft ermittelt

In den Kölner Ford-Werken kam es vor einigen Tagen zu einem tragischen Unglück. Dort ist ein Mann nach einem Arbeitsunfall im Presswerk in der vergangenen Woche nun verstorben. Wie das Unternehmen mitteilt, geschah das Unglück während der Umbauarbeiten im Werk.

In den Ford-Werken der Domstadt wird die Produktion derzeit umgestellt. So wurde die Produktion des beliebten „Fiesta“ in Köln eingestellt, ab dem kommenden Sommer sollen dort E-Autos der Serie „Explorer“ vom Band laufen.

Wie ein Ford-Sprecher dem „Express“ erklärte, soll es sich dabei um „einen Mitarbeiter einer in unserem Auftrag auf dem Werkgelände tätigen Firma“ handeln. Weitere Angaben zum Opfer wurden bislang vermieden. der Autobauer sprach allen Angehörigen und Kollegen seine Anteilnahme aus.

Mit dem Fall beschäftigt sich auch die Staatsanwaltschaft. Ein Ford-Sprecher erklärte: „Die Untersuchungen zur Ursache dieses Unfalls laufen derzeit und unser Team arbeitet dabei eng mit den zuständigen Behörden zusammen. Die Sicherheit und Gesundheit aller Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter hat für uns immer höchste Priorität.“ Unbestätigte Aussagen weisen darauf hin, dass der Mann vermutlich einen Stromschlag erlitten haben könnte.