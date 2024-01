Weiberfastnacht 2024 im TV: Das Karnevalsprogramm beim WDR im Überblick

Nur noch wenige Wochen, dann erreicht der Straßenkarneval in Köln und im übrigen Rheinland seinen Höhepunkt. Los geht es an Weiberfastnacht am 8. Februar. Wie üblich, überträgt der WDR den Start des Straßenkarnevals live im TV.

Und dafür hat der Sender jede Menge Highlights im Programm. Bereits kurz nach 0 Uhr startet das Programm und bietet dann die darauffolgenden knapp 24 Stunden ausschließlich Sendungen und Übertragungen für Karnevalsjecke und Faschingsfreunde.

Das Programm des WDR an Weiberfastnacht 2024

1:45 Uhr: Die lange Brauhaus-Nacht

6:30 Uhr: Die Karnevals-Countdown-Show

8 Uhr: Kölsche Töne vom Heumarkt – Das Beste der Sessionseröffnung 2023

11 Uhr: Weiber live 2024 – Es wird bunt!

13 Uhr: Karneval Classics: Das Beste von Guido Cantz!

13:45 Uhr: Karneval Classics: Das Beste von Martin Schopps!

14:30 Uhr: Karneval Classics: Das Beste von Bernd Stelter!

15:15 Uhr: Du Ei! – Das Beste vom Colonia Duett

16:15 Uhr: Jeck op Singe, Schunkele, Danze! – Die WDR-Karnevalsparty

22:15 Uhr: Stunksitzung 2024

Los geht es bereits um 1.45 Uhr in der Nacht mit der „Langen Brauhaus-Nacht“. Dort sollen etliche Überraschungsgäste das Publikum mit kölscher Musik einstimmen. Um 8 Uhr morgens gibt es einen Rückblick auf das Beste aus dem Kölner Straßenkarneval am Heumarkt von 2023. Der Höhepunkt ist dann um 11 Uhr, wenn aus dem gesamten Rheinland die „Erstürmung“ der Rathäuser gezeigt wird.

Nachmittags startet dann die große Karnevalsparty beim WDR, die bis in den späten Abend hinein gezeigt wird. Abgeschlossen wird das Programm schließlich von der Stunksitzung um 22.15 Uhr.