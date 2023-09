Kölsche Sensation: Höhner sorgen im ZDF-Fernsehgarten für Mega-Überraschung

„Ganz großes Kino“ ist das Motto beim ZDF-Fernsehgarten mit Andrea „Kiwi“ Kiewel am Sonntag, 17. September 2023. Und die Höhner machen diesem Thema alle Ehre. Die Kölner Karnevalsband hat nämlich eine Überraschung für alle ZDF-Zuschauer vor Ort am Lerchenberg oder vor dem heimischen Fernseher im Gepäck. Die Band („Do bes Kölle“) präsentiert in der Kult-Sendung nämlich einen neuen, unveröffentlichten Song. „Es ist nicht so, wie du denkst“ soll ein ähnlicher Dauerbrenner wie „Viva Colonia“ werden, so Frontmann Patrick Lück zu „24Rhein„.

Der Song von 2003 war damals 53 Wochen in den Top 20. Lück: „Wir sind ganz zuversichtlich, dass der neue Song in die Ohren und in die Herzen geht. Nicht nur bei den Höhner-Fans, sondern bei allen Zuschauerinnen und Zuschauern.“ Lück ist der Nachfolger von Schnurrbartträger Henning Krautmacher. 36 Jahre lang war dieser Gesicht und Stimme der Band, die 1972 in Köln gegründet wurde. Seit 2021 mischt Patrick Lück die siebenköpfige Truppe nun auf. Am Sonntag wird er zum zweiten Mal mit den Höhnern im ZDF-Fernsehgarten auftreten.

ZDF-Fernsehgarten: Das sind die Gäste am Sonntag, 17. September 2023

Als Gäste beim ZDF-Fernsehgarten am Sonntag, 17. September 2023, haben sich unter anderem folgende Persönlichkeiten angekündigt:

Jaffa Moore feat. Donna Senders

OMD

Höhner

Tom Lehel,

Franca Morgano

Vincent Gross

Beatrice Egli

Wie viel kostet ein Ticket für den ZDF-Fernsehgarten 2023?

Auch in diesem Jahr wird der Fernsehgarten von Zuschauern live vor Ort heimgesucht. Seit März 2023 gibt es die Tickets im Vorverkauf. Auf der Website des ZDF können Karten erworben werden. Die Ticketpreise reichen je nach Kategorie von zehn bis 25 Euro pro Person.

Alle aktuellen Ticketpreise im Überblick:

Stehplatz: 10 Euro pro Person

Sitzplatz: 20 Euro pro Person

Tischplatz: 25 Euro pro Person

Stehplatz Kind bis 5 Jahre: kostenlos

Für Fernsehgarten-Fans gibt es auch eine Saisonkarte: Damit habt ihr Zutritt für alle Live-Sendungen – vom 7. Mai bis 24. September. Kostenpunkt: 170 Euro.

Beachtet: Tiere sind auf dem Gelände nicht gestattet. Rucksäcke und Taschen, größer als DIN A4, sind ebenso untersagt.

ZDF-Fernsehgarten 2023: Live-Übertragung im TV und Stream

Ab dem 7. Mai läuft der Fernsehgarten wieder jeden Sonntag im ZDF. Los geht es für gewöhnlich um 11.50 Uhr. Wiederholungen soll es Stand jetzt nicht geben, einzelne Folgen sind jedoch jederzeit und kostenlos in der ZDF-Mediathek abrufbar.

Der Fernsehgarten lockt Show für Show rund 6000 Zuschauer live vor Ort und bis zu zwei Millionen Zuschauer vor den Fernsehern.