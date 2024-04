Jeck im Sunnesching för Pänz: Kölsches Festival bald auch für Kinder

Lange Zeit war es ein Tabu-Thema: Karneval außerhalb der Session. Doch seit 2015 verkleiden sich Tausende Karnevalisten auch im Sommer – unter dem Motto Jeck im Sunnesching.

Hier ist der Name des Festivals Programm. Denn mit dabei sind alle Bands, die Rang und Namen haben im kölschen Fastelovend. Auf der großen Bühne im Jugendpark treten Cat Ballou, Klüngelköpp, Kasalla und Konsorten auf. Hier findet ihr das Line-up des Festivals im Sommer 2024.

Jeck im Sunnesching för Pänz: Karnevals-Party jetzt auch für Kinder

Die Party steigt am Samstag, den 7. September, in Köln-Deutz. Und: In diesem Jahr gibt es ein Novum bei dem von der Brauerei Gaffel organisierten Fest. Parallel zu Jeck im Sunnesching gibt es eine Veranstaltung speziell für Kinder.

„Jetzt haben die Kids ihr eigenes Sommerfestival! Die Premiere von ‚Jeck im Sunnesching för Pänz‘ findet parallel zum Festival im Jugendpark statt. Angesichts der großen Nachfrage nach einem speziellen Kinderangebot wurde dieses neue Event ins Leben gerufen“, heißt es in einer Pressemitteilung vom Veranstalter.

Mit welchen Attraktionen und Konzerten die Pänz in Deutz bespaßt werden sowie weitere Einzelheiten wollen die Organisatoren erst am Montag, 8. April, bekanntgeben. Wir halten euch auf dem Laufenden.

Bereits eine Woche zuvor, am 31. August, startet „Jeck im Sunnesching“ zuerst in Bonn durch. Alle Infos zur Ausgabe im Freizeitpark Rheinaue findet ihr hier!