Jeck im Sunnesching 2023: Mit Stephan Brings beim „kölschen Woodstock“

Die Grenze von Deutz zu Mülheim könnte vielseitiger nicht sein: Auf der einen Seite die Claudius Therme, ein Ort der Entspannung, auf der anderen das vibrierende Bootshaus, einer der beliebtesten Techno-Clubs weltweit. Und dahinter? Dort befindet sich ein idyllisches Stück Natur.

Die Landzunge „Jugendpark“ ist eine Halbinsel, die auch für Festivals genutzt wird – etwa für die Pollerwiesen oder Jeck im Sunnesching. Letzteres findet am 9. September im Jugendpark statt. Wir haben das Festivalgelände einen Tag vorher in den letzten Zügen des Aufbaus besichtigt.

Im Zentrum des jecken Events steht natürlich die Hauptbühne, auf der die großen kölschen Stars am Samstag für Stimmung sorgen werden. Rechts davon wartet die VIP-Bühne auf ihre „Very Important People“, die dort all inclusive mit Getränken und Speisen versorgt werden. Aber auch für das „Fußvolk“ unter den Jecken sei genug Bier da, betont Jeck-im-Sunnesching-Mitbegründer und Gaffel-Kölsch-Boss Thomas Deloy. Er sorgt nicht nur fürs „güldene Gesöff“, sondern tritt auch noch mit den Grüngürtelrosen, Kölns schrägstem Männerchor, auf der Mainstage auf.

Stephan Brings: „Jeck im Sunnesching ist das kölsche Woodstock“

Und: Bei der Geländebegehung trafen wir auf Karnevals-Superstar Stephan Brings (58). Einen Tag vor seinem großen Auftritt bei Jeck im Sunnesching gab der kölsche Bassist sich verhältnismäßig dezent, kam in abgeschnittener Jeans und hellblauem T-Shirts sowie Flipflops zum Pressetermin. Schottenrock und karierte Krawatte? Fehlanzeige!

Ob sich Festival-Besucher am Samstag auf ein ausgefallenes Outfit von Stephan Brings freuen können? „Wir treten auf, wenn die Sonne am meisten knallt. Mein Ziel ist es, so wenig wie möglich anzuziehen“, so Brings.

Bis Samstag, 16.30 Uhr müssen Festival-Besucher sich noch gedulden. Erst dann werden sie Stephan Brings‘ Look auf der Bühne sehen können. Zu weiteren Top-Acts am Samstag gehören unter anderem Cat Ballou, Eldorado und erstmals auch die Bläck Fööss.

Strenge Karnevalisten hatten das Festival immer wieder kritisiert. Denn Karnevalfeiern außerhalb der Session gilt für viele als Traditionsbruch. Was sagt Peter Brings konservativen Karnevalisten, die Jeck im Sunnesching mit Skepsis betrachten?

„Ja, das ist ein großes Thema. Als ich 2015 das erste mal am Aachener Weiher bei Jeck im Sunnesching Musik gemacht hab, wurde mein cooler 68er-Vater plötzlich ganz konservativ und meinte: ‚Karneval im Sommer? Spinnt ihr? Das geht doch nicht!‘ Aber das hat mit Karneval nichts zu tun. Wir haben hier kein Motto, keine Orden. Es ist einfach ein kölsches Woodstock“, findet Stephan Brings.

Kommt Stephan Brings überhaupt noch dazu, privat Karneval zu feiern?

Für den Bassisten stehe die kölsche Musik im Vordergrund. Man könne es Leuten auch nicht verbieten, sich ganzjährig zu verkleiden. Mittlerweile herrsche aber Frieden zwischen den Veranstaltern und dem Festkomitee Kölner Karneval, betont Jeck-im-Sunnesching-Mitbegründer Deloy.

Bis zum 11.11. ist es nicht mehr lang hin. Wenn die fünfte Jahreszeit wieder beginnt, stehen Brings mehrmals die Woche auf der Bühne diverser Karnevalslocations. Bleibt da noch Zeit, um selbst zu feiern oder sich im Karneval zu engagieren? „Meine Freundin Anja und ich sind vor ein paar Jahren in den Verein ‚Stromlose Ader‘ eingetreten. Das ist aber ein ganz kleiner, familiärer Verein, wo man einfach mal sonntags Kaffee trinkt oder ins Brauhaus geht.“ Für mehr reiche die Zeit einfach nicht.

Brings weiter: „Ich stehe das ganze Jahr fast jeden Freitagabend irgendwo auf der Bühne. Da kann man sich nicht groß in Vereinen engagieren.“

Übrigens: Auch beim großen Sessionsauftakt am 11.11. sorgen Brings am Heumarkt für eine „superjeile Zick“. Der Ticketvorverkauf hat bereits begonnen. Vorher freut der Bassist sich aber auf Jeck im Sunnesching am Samstag, 9. September. Das Festival ist bereits seit Januar 2023 ausverkauft. Es werden 12.000 Gäste erwartet.