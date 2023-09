25 Jahre Cat Ballou: SO sah die Band in ihren Anfängen aus

„Hück steiht die Welt still, för ne kleine Moment…“ Und zack, sind 25 Jahre vergangen. Wie bitte? So alt sind die doch noch gar nicht. Das denken sich jetzt vermutlich viele, die an die „Nachwuchs“-Karnevalsband Cat Ballou denken. Schließlich gibt es die Formation längst nicht so lange wie die Höhner oder die Bläck Fööss, die sich zu Beginn der 70er Jahre und damit vor über 50 Jahren gegründet haben. Doch 2024 feiern Cat Ballou tatsächlich ihr 25-jähriges Jubiläum. Dabei sehen die Bandmitglieder um Sänger Oliver Niesen allesamt jung aus, produzieren Party-Hits, die vor allem vom jungen Karnevalspublikum gefeiert werden – wie etwa „Liebe Deine Stadt“ mit Mo-Torres.

Cat Ballou im Überblick

Gründungsjahr: 1999

Herkunft: Bergisch Gladbach bei Köln

Genre: Kölschrock

Bandmitglieder: Oliver Niesen (Gitarre, Gesang), Kevin Wittwer (E-Bass), Hannes Feder (Schlagzeug), Dominik Schönenborn (Keyboard), Yannick Richter (Gitarre)

Sänger, Gitarrist und Gründungsmitglied Oliver Niesen ist aktuell gerade einmal 38 Jahre alt. Heißt im Umkehrschluss: Er stand bereits mit zwölf Jahren auf der Bühne! Und siehe da: Ein Foto von 1999 zeigt die damals Zwölfjährigen als Schülerband. Damals performten Cat Ballou erstmals vor einem Publikum.

Gegründet wurde Cat Ballou, benannt nach dem gleichnamigen Spielfilm, 1999 in Bergisch Gladbach östlich von Köln. Sie traten regional auf und hatten 2008 einen ersten großen Erfolg als Sieger des Bandwettbewerbs „Köln rockt“. 2009 veröffentlichten sie die Singles „Achterbahn“ und „Kokosnuss“ sowie im Januar 2012 ihr Album „Neulich“. Ihren ersten großen Karnevals-Hit landeten sie 2012 mit „Et jitt kei Wood“, in dem sie ihre Liebe zur Heimatstadt Köln ausdrücken.

25 Jahre Cat Ballou: Wo gibt es Tickets fürs Jubiläumskonzert in der Lanxess-Arena?

Am 4. Oktober 2024 feiern Cat Ballou ihr großes Jubiläum mit einem Konzert in der Lanxess-Arena. Tickets für das Arena-Konzert gibt es für Newsletter-Abonnenten von Cat Ballou bereits ab Donnerstag, 14. September 2023, um 12 Uhr, Abonnenten des 1. FC Köln Newsletters erhalten ab Freitag, 15. September, um 8 Uhr die Möglichkeit, Karten zu erwerben. Der freie Ticketverkauf startet am Montag, 18. September 2023, um 10 Uhr bei allen Ticketportalen und VVK-Stellen sowie auf www.catballou.de.